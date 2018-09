Decizie

După opt luni la conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale, suceveanul Valentin Popa și-a dat demisia din actualul Guvern.

Acesta și-a argumentat gestul prin faptul că nu poate accepta solicitarea UDMR legată de abrogarea susţinerii orelor de limba română la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale de către profesori de specialitate.

„Consider că limba română şi România nu sunt de negociat. (...) Toţi copiii din România trebuie să cunoască limba română pentru a avea o şansă să trăiască şi să muncească în România. Până acum, în 28 de ani, nimeni nu a luat vreo măsură pentru ca aceşti copii să înveţe mai bine limba română. Iată că prima încercare de acest gen este imediat solicitată a fi abrogată”, a explicat Popa printr-un document trimis pe adresa redacției.

Mai exact, ordonanța emisă în august de ministerul condus de Valentin Popa prevede că în învățământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, orele de limba română sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, nu de învățători care nu au studii universitare de limba română.

Valentin Popa relatează un scurt episod prin care a trecut la începutul acestui an școlar, când a participat la o festivitate în județul Harghita: ”Am intrat în trei clase a V-a şi a VI-a şi am încercat să dialoghez cu elevii în limba română, însă fără nici un fel de succes. Nici când am plecat şi am spus la revedere, elevii nu au răspuns decât după ce li s-a tradus şi au repetat salutul după profesoara de la clasă”.

Popa a mai explicat că elevii făcuseră, în conformitate cu programa, timp de cinci - şase ani, câte patru ore de limba română pe săptămână, plătite de statul român suplimentar, peste salariul de bază al învăţătorilor. Cu toate acestea, nivelul de cunoaşte al limbii române era aproape de zero.

Se întoarce la Universitate, după publicarea în Monitorul Oficial a eliberării din funcție

Rectorul Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) a preluat portofoliul de la Educaţie la finale lunii ianuarie, după ce Parlamentul validase Guvernul Dăncilă.

Valentin Popa a declarat că se va întoarce la Universitate după ce decizia de eliberare din funcție, la cerere, va fi publicată în Monitorul Oficial.

Decretul privind încetarea funcției de ministru va fi publicat, după ce va fi semnat de președintele Klaus Iohannis.

„Aceste demersuri pot dura o săptămână, poate chiar 10 zile”, a mai menționat Popa.

Legat de o eventuală demisie din PSD, Popa a menționat că nu a decis nimic în această privință și că nu dorește să ia mai multe decizii importante într-un timp foarte scurt.

Valentin Popa nu a participat la şedința de Guvern de ieri, 27 septembrie.

23 de miniștri au trecut pe la șefia Ministerului Educației

Schimbările de la vârful Ministerului Educației s-au făcut, în ultimii 30 de ani, la intervale foarte scurte de timp, Valentin Popa fiind al 13-lea ministru din ultimii șase ani.

Din 1990 și până în prezent, 23 de miniștri au condus frâiele Educației din România, cea mai mare dinamică a schimbărilor înregistrându-se în ultimii șase ani.