În 2018

Ziua Mondială a Contracepţiei, 26 septembrie, găsește judeţul Suceava într-o situaţie care arată că populaţia este insuficient informată asupra măsurilor de evitare a sarcinilor nedorite. Statisticile Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Suceava arată că, în primele două trimestre ale acestui an, în judeţul Suceava au fost luate în evidenţă patru gravide cu vârsta sub 15 ani și 156 de gravide cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani. De asemenea, în spitalele și cabinetele publice și private au fost înregistrate 773 de întreruperi de sarcină, dintre care 472 au fost avorturi la cerere și restul, avorturi incomplete. Din numărul total de avorturi, 93 au fost la grupa de vârstă 15-19 ani. Tot din numărul total de avorturi, 243 au fost efectuate femeilor din mediul rural. Dacă în primul trimestru din 2018 cele mai multe femei cu avort sunt înregistrate în spitalele și cabinetele publice, respectiv 208 femei, faţă de 194 de femei care s-au adresat cabinetelor și spitalelor private, în trimestrul doi din an situaţia se schimbă, 156 de femei au ajuns la spitale și cabinete publice pentru întrerupere de sarcină, și 215 în cabinete și spitale private. Trebuie precizat că, dacă în spitalele și cabinetele publice numărul avorturilor incomplete este mult mai mare faţă de avorturile la cerere (în trimestrul I au fost 34 de avorturi la cerere și 174 de avorturi incomplete, în trimestrul II, 31 de avorturi la cerere și 125 de avorturi incomplete), în sfera privată toate întreruperile de sarcină s-au efectuat la cerere.

Situaţia este relativ constantă în timp. Pe tot parcursul anului 2017, în judeţul Suceava s-au înregistrat 1.418 avorturi, dintre care 797 au fost avorturi la cerere. Un număr de 920 de femei care au făcut anul trecut întreruperi de sarcină provin din mediul rural și un număr de 135 de avorturi au fost la categoria de vârstă 15-19 ani.

Singurul lucru bun, dacă se poate spune așa, este că nici anul trecut, nici în acest an nu a fost înregistrat nici un avort provocat.

Până în 15 octombrie DSP organizează o campanie de promovare a contracepţiei

Aceste cifre provoacă îngrijorare autorităţilor sanitare, DSP Suceava, în parteneriat cu Centrul Judeţean de Planificare Familiala, reţeaua de medicină şcolară, cabinete ale medicilor de familie și reţeaua de asistenţă medicală comunitară stabilind ca în acest an să realizeze campania Ziua Mondială a Contracepţiei, în perioada 26 septembrie – 15 octombrie.

Asta cu atât mai mult cu cât România este pe primul loc în UE în privinţa numărului de copii născuţi de mame cu vârste sub 15 ani, reprezentând o treime dintre toate cazurile Uniunii Europene, conform unui comunicat al Societăţii de Educaţie contraceptivă şi sexuală. Directorul DSP Suceava, dr. Cătălina Zorescu, a declarat că scopul campaniei este informarea populaţiei generale, mai ales a tinerilor, despre metodele contraceptive, „în vederea alegerilor corecte pentru sănătatea sexuală şi reproductivă”.

„Faptul că se înregistrează un număr crescut de sarcini la minore, apărând fenomenul copii cu copii, la vârsta la care dezvoltarea fizică și emoţională sunt incomplete, cu consecinţe negative - abandon școlar, copii abandonaţi în spitale sau orfelinate, copii născuţi prematur, risc de mortalitate maternă și infantilă și alte complicaţii la naștere - justifică acordarea unei atenţii mai mari contracepţiei.

Contracepţia, noţiunile despre sănătatea sexuală și reproductivă vin în sprijinul înlăturării fenomenului, prin conștientizarea și înţelegerea din partea mamelor, a părinţilor, a cuplurilor, precum și în sprijinul evitării sarcinilor nedorite și a responsabilizării fetelor și femeilor legat de faptul că fiecare copil contează”, a arătat dr. Zorescu.

România are cel mai mare număr de nașteri la fete cu vârste între 10 – 14 ani din UE

Potrivit acesteia, grupuri vulnerabile sunt copiii cu vârste între 10-18 ani, persoanele cu dizabilităţi mentale, copiii din zonele rurale, persoanele cu o condiţie socio-economică precară.

Obiectivele campaniei sunt: creşterea numărului de fete și femei informate corect despre metodele contraceptive, despre accesul liber la acestea şi serviciile de planificare familială; creşterea interesului fetelor și femeilor faţă de contracepţie; creşterea numărului de fete și femei informate asupra serviciilor de sănătate corespunzătoare; scăderea numărului de sarcini nedorite.

Conform Eurostat, cele mai multe nașteri la mamele adolescente au fost înregistrate în România (12,3% din totalul nașterilor primilor copii în 2015) și Bulgaria (11,9%). Urmează Ungaria (9,0%), Slovacia (8,4%), Letonia (5,5%), Lituania și Regatul Unit (ambele 5,4%) și Polonia (4,8%), Italia (1,2%), Țările de Jos și Slovenia (ambele 1,3%), Danemarca și Suedia (ambele 1,4%).

Datele furnizate de Eurostat au arătat, de asemenea, că sute de fete din grupa de vârstă 10-14 ani din Franţa, Germania, Bulgaria și România devin mame în fiecare an. România înregistrează cel mai mare număr de nașteri la fete cu vârste între 10 – 14 ani din UE (în 2015, 676), reprezentând 3,5 % din totalul nașterilor la adolescente.