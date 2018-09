Halucinant!

Un bărbat din oraşul Milişăuţi a fost dat recent dispărut de membrii familiei, deşi ultima oară a fost văzut în cursul anului 2005. Poliţiştii au anunţat că desfăşoară activităţi de căutare a persoanei dispărute Radu Lucescu, în vârstă de 42 de ani, din Milişăuţi, care a fost văzut ultima dată pe raza localităţii de domiciliu în anul 2005.

Din discuţiile purtate de poliţişti cu membri ai familiei rezultă că bărbatul ar fi plecat de acasă încă din 2002 şi ar fi revenit în 2005, la înmormântarea tatălui său, când a fost şi văzut ultima oară.

Este posibil ca acesta să fi fost dat dispărut abia acum pentru că nu se pot finaliza formalităţi legate de o moştenire, având în vedere situaţia bărbatului dispărut, despre care nu se ştie nimic de atâţia ani, dar nici nu figurează oficial ca dispărut sau decedat.

Ca semnalmente, bărbatul are înălţime 1,70 m, greutate 90 kg, ochi căprui, păr şaten, faţă ovală, iar ca semn particular are cicatrice pe obraz, în zona pomeţilor, ca urmare a unor muşcături de câine.

Persoanele care pot oferi informaţii sunt rugate să sune la 112 ori să sesizeze cea mai apropiată unitate de poliţie.