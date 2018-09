Pentru bun venit

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) urează „Bun venit!” studenților din anul I, într-un mod inedit. Între 2 și 11 octombrie, bobocii declarați admiși în acest an la USV sunt așteptați să ia parte la o serie de activități reunite sub genericul „Săptămâna bobocilor”.

Proiectul prin care organizatorii vor să-i familiarizeze pe cei din anul I cu studenția, cu campusul universitar și mediul academic este coordonat de Asociația Studenților din Universitatea Suceava (ASUS), în colaborare cu USV și Casa de Cultură a Studenților.

Potrivit lui Dorian Dascălu, președinte ASUS, ”un nou an universitar se apropie, iar noi vrem să îl începem cu dreptul! Pentru studenţii din anul I, şcoala va începe cu câteva zile aparte în care le propunem activități de socializare, concerte, seri de film, prezentări etc. În acest an am reușit, pentru prima dată, să obținem finanțare de la Ministerul Tineretului și Sportului, suma de 14.000 de lei. Nu suntem la prima ediție, însă ne-am propus ca în acest an evenimentele să fie mai vizibile, mai interesante”.

Proiectul începe de marţi, 2 octombrie, cu distribuirea Ghidului bobocului, un catalog cu informații necesare celor din anul I, despre campus, cantină, Universitate etc. Seara se încheie cu un concert folk al trupei Mici, programat de la ora 20.00, în Auditorium „Joseph Schmidt”.

În perioada 3 - 5 octombrie, bobocii vor putea face turul Universității, având posibilitatea de a vizita laboratoare, săli de curs, cantina, biblioteca și alte zone de interes pentru ei.

Seara de socializare și seara de film se vor desfășura în zilele de 7 și 8 septembrie, urmând ca pe 9 octombrie să aibă loc o conferință pe tema voluntariatului (ora 20.00, Aula Corp E).

Concursul Tresure Hunt este programat pentru miercuri, 10 octombrie, în campus, urmând ca joi, de la ora 12.00, organizațiile studențești ale Universității Suceava să se promoveze și să facă recrutări în cadrul „Târgului organizaţiilor studenţeşti”.