Vizită oficială

Ambasadorul Irlandei în România, Excelenţa Sa Derek Feely, se va întâlni miercuri, 26 septembrie 2018, cu oamenii de afaceri din județul Suceava. Întâlnirea de afaceri este organizată de Camera de Comerț și Industrie Suceava și va avea loc la sediul acestei instituții, începând cu ora 13:00. Potrivit președintelui executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu, vizita oficială în judeţ are drept scop identificarea unor oportunităţi de cooperare economică şi culturală şi stimularea raporturilor bilaterale dintre România, Irlanda şi în particular judeţul Suceava. Domeniile de interes pentru viitoare colaborări între agenții economici din județul Suceava și Irlanda sunt agricultura, sectorul IT, turism, educaţie, tehnologii de vârf şi al producţiei alimentare. Reprezentaţii firmelor din judeţul Suceava care sunt interesaţi de potenţiale oportunităţi de colaborare cu parteneri din Irlanda și vor să participe la întâlnirea cu ambasadorul Derek Feely trebuie să confirme prezenţa la întâlnirea de miercuri pe adresa de e-mail office@ccisuceava.ro sau la telefonul 0230.521.506.