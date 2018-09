Competiţie

În a patra ediţie din sezonul VIII X Factor, suceveanul Dragoş Bucătariu, în vârstă de 17 ani, elev la Colegiul Naţional „Petru Rareş”, a impresionat juriul cu interpretarea melodiei “Way Down We Go”, de la Kaleo. Înainte de a urca pe scenă, Dragoş i-a spus prezentatorului Mihai Bendeac că are mari emoţii. „Doamnee, cât de tare-i bate inima. Mă sperii, sincer”, a recunoscut prezentatorul X Factor.

Odată ajuns pe scenă, adolescentul „s-a transformat”, a uitat de emoţii şi a interpretat fabulos piesa pe care şi-a ales-o. Ştefan Bănică Jr. i-a spus concurentului că „la 17 ani, eu nu aveam curajul tău scenic”. „Wow”, a exclamat Carla's Dreams. Artistul l-a numit pe tânărul sucevean „baracuda”, după numele unui peşte răpitor. Adolescentul i-a impresionat pe toţi cei patru juraţi. Şi Delia a fost impresionată de vocea lui Dragoş. „Nu te aştepţi la unele persoane", a spus artista. „Cele mai mari surprize vin de la cei care vin smeriţi", a declarat, la rândul său, Horia Brenciu, după ce Dragoş Bucătariu a părăsit scena X Factor cu patru de „Da”.

Dragoş Bucătariu poate fi votat online pentru a ajunge direct în galele live. Imediat după ce a obţinut patru de „Da”, Dragoş a postat pe pagina sa de Facebook acest mesaj: „Vă mulţumesc enorm pentru toate mesajele de încurajare. Acum am nevoie de sprijinul şi ajutorul vostru. Dacă v-a plăcut momentul meu, votaţi-mă pe aplicaţia X Factor România. Vă mulţumesc enorm că îmi sunteţi alături, sunteţi geniali!”

Interpretarea lui Dragoş Bucătariu pe scena X Factor poate fi urmărită pe https://www.youtube.com/watch?v=VNPt2VSPmIo.