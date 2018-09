Verdict medici

Poliţistul Dan Ciprian Sfichi, agentul de la Serviciul de Acţiuni Speciale care a trecut razant pe lângă moarte după ce a fost lovit cu o sabie în cap, în timpul unei percheziţii desfăşurate pe 5 decembrie 2017, a fost declarat inapt pentru îndeplinirea serviciului în poliţie, cu grad de invaliditate II. Decizia aparţine Comisiei de Expertiză Medico-Militară de pe lângă Spitalul de Urgenţă prof. dr. D. Gerota București, care l-a evaluat pe poliţistul în vârstă de 35 de ani. Evaluarea s-a făcut după o perioadă de mai bine de nouă luni în care poliţistul a trecut de la starea critică în care a fost iniţial la o lungă perioadă de recuperare.

Va avea șansa unei noi evaluări care l-ar putea readuce în poliţie

Totuși, veștile nu sunt proaste până la capăt. Dan Ciprian Sfichi are posibilitatea de a fi reevaluat la șase luni de zile sau la un an de zile. Dacă progresele pe care le face săptămânal vor continua, acesta are șanse de a reveni în poliţie.

„Cu siguranţă voi reveni în Poliţie” au fost cuvintele pline de optimism ale lui Ciprian, în singurul moment de până acum în care a stat de vorbă cu presa. Se întâmpla la mijlocul lunii iunie a acestui an, cu reporterii Monitorului de Suceava

Munca grea și plină de riscuri de poliţist „mascat”

În articolul publicat în ediţia din 15 iunie 2018 a Monitorului de Suceava Dan Ciprian Sfichi mi-a povestit că lucrează în poliţie din 2005, iar după doi ani petrecuţi la Poliţia Vicovu de Sus şi-a dorit altceva. Aşa a ajuns în 2007 la structura de intervenţie în forţă a poliţiei – Serviciul de Acţiuni Speciale (SAS), „mascaţii”, cum sunt cunoscuţi aceştia.

Poliţiştii de la Serviciul de Acţiuni Speciale sunt cei mai buni dintre cei mai buni la capitolul forţă fizică şi pregătire tactică, iar pentru a ajunge acolo este nevoie de teste şi de examene.

Dan Ciprian Sfichi a făcut foarte mult sport în ultimii ani şi este instructor de fitness atestat.

Dan Ciprian Sfichi este cel care, în 2010, a sărit în apa râului Moldova după Nicolae Florentin Muscă, obsedatul sexual din Măzănăeşti care violase mai multe femei, iar pe două le omorâse. În ziua respectivă violatorul fusese încercuit, iar Muscă, în disperare de cauză, a sărit în apa Moldovei deşi nu ştia să înoate.

La o altă intervenţie, în timp ce forţa o uşă, acelaşi Dan Ciprian Sfichi şi-a fracturat un braţ. Pentru meritele sale în cadrul mai multor acţiuni, Dan Ciprian Sfichi a primit de mai multe ori salariu de excelenţă.

A urmat ziua neagră, 5 decembrie 2017, când a fost lovit cu sabia în cap la pătrunderea în casa lui Alexandru Huţuleac.

Arma atacului fost o sabie tip Katana, numită şi sabie de samurai sau japoneză, cu o formă curbată a tăişului, cu o lungime totală de peste 100 de cm, respectiv o lamă de peste 72 de centimetri.

Probleme la piciorul și la mâna stângă

Lovitura a fost atât de puternică încât poliţistul a avut practic capul despicat în două. La primele zile de după atac, medicii s-au arătat sceptici cu privire la șansele de supravieţuire. Dan Ciprian Sfichi și-a revenit aproape miraculos. Sfichi mai are probleme locomotorii lapiciorul și la mâna stângă, cea cu care şi-a apărat capul de sabie şi cu care a atenuat probabil decisiv forţa extremă a loviturii cu arma albă folosită de atacatorul său, Alexandru Huţuleac.

Acesta a făcut progrese și la membrele stângi, mișcându-le pe ambele. Leziunea cea mai problematică este cea de la mâna stângă.

Deși și-a revenit în mare măsură, Dan Ciprian Sfichi nu are cum fi încă apt pentru munca de poliţie, chiar și pentru un post din afara sectorului operativ, precum muncă de birou.

Apărat de un avocat ales: „Vom solicita despăgubiri consistente, precum și condamnarea la o pedeapsa aspră a inculpatului”

O modificare legislativă care este în prag de a intra în vigoare prevede acordarea de despăgubiri pentru a acoperi contravaloarea cheltuielilor legate de asigurarea tratamentului medical pentru poliţiștii invalizi, respectiv poliţiștii răniţi care au fost declaraţi inapţi pentru serviciul poliţienesc și care au fost încadraţi într-un grad de invaliditate de către comisiile de expertiză medico-militare, ca urmare a leziunilor suferite.

Dan Ciprian Sfichi este unul dintre primii șase poliţiști care ar putea beneficia de aceste despăgubiri, care se acordă distinct de cele stabilite de instanţele de judecată.

Comisarul Marius Ciotău, președintele Corpului Naţional al Poliţiștilor (CNP), organizaţia Suceava, a subliniat că organizaţia s-a implicat direct în demersurile pentru această modificare legislativă, însă nu s-a mulţumit doar cu atât.

„Asigurăm apărarea colegului nostru Dan Ciprian Sfichi, cu avocat ales. Dosarul de pe rolul Judecătoriei Rădăuţi a trecut de camera preliminară și este în stadiu de judecată. Vom solicita despăgubiri consistente, precum și condamnarea la o pedeapsă aspră a inculpatului, ţinând cont de gravitatea faptei comise, precum și de lipsa de implicare a autorului în sprijinirea poliţistului pentru recuperare și întreţinere”, a declarat comisarul Marius Ciotău.

În procesul aflat pe rolul Judecătoriei Rădăuţi, Alexandru Huţuleac este trimis în judecată de procurorii DIICOT Suceava pentru comiterea infracţiunilor de ultraj sub forma tentativei de omor, constituire de grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, trafic de persoane şi loviri sau alte violenţe.

Poliţiștii și Poliţia Română în general, prin Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, s-au implicat în ultimele luni în sprijinirea poliţistului care face naveta între spitale și clinici de recuperare.