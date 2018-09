Astăzi

Problemele cu care se confruntă sistemul centralizat de termoficare al Sucevei vor fi prezentate astăzi la București, la Ministerul de Finanțe, în ideea de a fi obținute fonduri de la bugetul de stat, pentru asigurarea căldurii în iarna care se apropie.

„O problemă prioritară a Primăriei Suceava rămâne asigurarea căldurii populației în iarna care vine, precum și asigurarea apei calde. Îi asigur pe suceveni că vom avea căldură și apă caldă în această iarnă. Nu este simplu, dar voi face tot ce depinde de mine, de noi, să fie bine. Suntem vreo 15 orașe din țară care, prin intermediul Asociației Municipiilor din România, am solicitat audiență la Ministerul de Finanțe, pentru a solicita finanțare de la Fondul de rezervă, cu destinație expresă pentru termoficare. Voi prezenta exact situația de la Suceava și sper că vom găsi înțelegere”, a spus primarul municipiului reședință de județ, Ion Lungu.

Discuția edilului sucevean cu ministrul Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, precum și cu secretarul de stat Nicolae Tudose, este programată pentru ora 14.30, la sediul Ministerului Finanțelor.

Plată anticipată pentru gazul metan necesar producerii energiei termice

Până la furnizarea căldurii, o problemă actuală este cea de furnizare a apei calde populației din Suceava racordată la sistemul centralizat, în condițiile în care Bioenergy, compania care gestionează centrala termică, este înglodată în datorii, iar gazul metan, utilizat la producerea de energie termică, nu li se mai asigură de către E.ON decât cu plata anticipată.

„În cursul zilei de joi a fost la Suceava directorul general al E.ON Gaz, Dan Morari, cu care am discutat strategia de asigurare a căldurii și apei calde. Am stabilit o strategie valabilă până pe 15 octombrie – dată la care estimăm că va începe furnizarea căldurii. În acest sens, Primăria Suceava a achitat deja 300.000 de lei – subvenția pentru energia termică furnizată populației în ultima perioadă, banii au ajuns în contul Bioenergy și de acolo la E.ON Gaz. În plus, cei de la Bioenergy mai au de încasat certificate verzi, cu care vor achita tot gazul metan necesar pentru producerea apei calde. Am discutat și acea posibilitate de plată în avans a gazului metan de către Primărie, în conformitate cu Ordonanța 36, actualizată, pentru asigurarea energiei termice în sezonul rece”, a explicat primarul Ion Lungu.

O primă discuție pe această temă a avut loc luni, la ora 14.00, cu consilierii locali, pentru a fi demarat un proiect de hotărâre în acest sens.