Peste 23.000 de saci de gunoi strânşi în judeţ, sâmbătă, în cadrul campaniei „Let's do it, Romania!”

Mobilizare exemplară în județul Suceava în cadrul campaniei „Let’s do it, Romania”

Curăţenie generală

Mobilizare exemplară în judeţul Suceava în cadrul campaniei „Let's do it, Romania!”, 21.256 de voluntari implicându-se în lupta împotriva uneia dintre cele mai acute probleme de mediu – deşeurile.

Acţiunea de curăţenie generală de sâmbătă, 15 septembrie, s-a finalizat la Suceava cu peste 23.000 de saci plini cu gunoaie.

Peturi, ambalaje, cartoane, mucuri de ţigară, chiar şi anvelope, toate aruncate de-a valma în spaţiile verzi, în preajma apelor, pădurilor sau în parcuri de către cei care au o atitudine iresponsabilă faţă de mediu, au fost culese de voluntari.

Recuzita specifică World Cleanup Day (Ziua de Curăţenie Mondială) - mănuşi, saci de gunoi - le-a fost asigurată participanţilor de organizatori.

Elevi, părinţi, membri ai ONG-urilor, angajaţi din instituţiile publice s-au alăturat celei mai mari campanii de curăţenie la nivel internaţional, oferind un exemplu de spirit civic, de mobilizare pentru o cauză comună.

A fost o modalitate de a transmite că le pasă de viitorul acestei lumi, că natura este un dar, iar fiecare este responsabil de transformările ei.

Potrivit coordonatorului campaniei de la nivel judeţean, Florin Grădinariu, preşedinte al Asociaţiei Biosilva, „rezultatele, deocamdată preliminare, sunt mult mai bune comparativ cu 2017, când au fost implicaţi circa 15.000 de voluntari. Majoritatea celor care au participat la ecologizare sunt elevi, cei mai mulţi din Suceava, Câmpulung, Gura Humorului, Fălticeni şi Rădăuţi. Sperăm ca ziua de ieri să fie un mesaj către tânăra generaţie, o lecţie pentru viitor. Ei au fost principalii de actori de ieri, eroii zilei”.

”Am găsit parcul Şipote într-o stare deplorabilă”

În parcul Şipote a fost o adevărată desfăşurare de forţe, având în vedere că zona este uşor accesibilă şi aproape de punctul de întâlnire a voluntarilor.

În ciuda potenţialului său uriaş, a vegetaţiei bogate, voluntarii au găsit parcul respingător, sufocat de gunoi.

Vlad a fost coordonator al voluntarilor de la Organizaţia naţională „Cercetaşii României”, elevi de la clasa a V-a la clasa a VIII-a.

„Iată-ne că facem curat şi încercăm să schimbăm lumea, pentru că până la urmă sloganul cercetaşilor este <Să lăsăm o lume mai bună>. Am găsit parcul Şipote într-o stare deplorabilă, dar sperăm să se îndrepte lucrurile. Parcul Şipote fiind în centrul Sucevei a fost cel mai populat, dar mai sunt voluntari şi pe malul Sucevei, spre Zamca, Şcheia, Iţcani, Adâncata”, a arătat tânărul.

Matei este elev în clasa a clasa a VIII-a la Şcoala "Ion Creangă" Suceava, adolescentul menţionând că ar dori ca oamenii să fie mai responsabili şi mai grijulii faţă de mediu.

„Ar trebui să avem grijă de mediu mai mult decât în prezent pentru că majoritatea locurilor sunt pline de gunoaie”, a precizat acesta.

Şi Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava a fost reprezentat de o armată întreagă de voluntari cu chef de distracţie, dar şi de muncă.

„Suntem cam câte 15-20 de elevi din fiecare clasă, de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a. Sunt puse coşuri pentru gunoi, nu trebuie să aruncăm pe unde apucăm. Dacă toţi am folosi coşurile, poate ar arăta mai curat parcul”, a declarat Nicoleta, elevă în clasa a X-a G.

La rândul său, colega sa Cătălina a remarcat că „oamenii încep să-şi dea interesul cât de cât pentru un mediu mai curat, chiar dacă am pornit cu paşi mici începem să ne organizăm şi să creştem, să fim interesaţi de planeta noastră”.

150 de ţări implicate în campanie

150 de ţări din întreaga lume au participat, sâmbătă, la cea mai ambiţioasă mişcare civică la nivel internaţional – World Cleanup Day (Ziua de Curăţenie Mondială).

Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populaţia Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament faţă de resurse şi faţă de deşeurile generate.

Mişcarea „Let's do it, World!”, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naştere în 2008. România este parte din reţeaua internaţională „Let's do it, World!” încă de la început.