Ediţia a II-a

Cea de-a doua ediţie a Maratonului Cetăţii Suceava, organizat de Salvaţi Copiii, filiala Suceava, a stat sub semnul prieteniei, al generozităţii, al pasiunii pentru mişcare şi pentru o viaţă sănătoasă.

S-au aliniat la startul maratonului 460 de participanţi, aceştia optând fie pentru tura lungă (31 km), semimaraton (21 km), fie pentru cursa populară (4 km) sau cursa copiilor.

Suma colectată din taxa de înscriere şi din donaţii a fost de 18.328 de lei, aproape 4.000 de euro. Maratonul este parte a programului „Fiecare copil contează”, care a fost iniţiat în 2012 de Salvaţi Copiii şi care este destinat reducerii mortalităţii infantile, fondurile colectate urmând să fie donate pentru dotarea unei maternităţi.

„Valoarea totală netă a sponsorizărilor şi donaţiilor făcute de participanţi este de 18.328 de lei, iar valoarea sponsorizărilor în bunuri şi servicii este de 16.507 lei. Remarcăm participarea impresionantă la cursa populară – peste 170 de persoane alegând să parcurgă cei 4 km pentru sănătate”, au transmis organizatorii.

Startul competiţiilor şi premierea au fost făcute de Petru Bodârlău, costumat în Ştefan cel Mare, iar medaliile de la sfârşitul curselor au fost înmânate de atletul Andrei Gafiţa, alături de voluntarii organizaţiei.

De altfel, evenimentul a fost susţinut şi promovat de Cristina Casandra, Andrei Gafiţa, Ioana Poienariu, Rodian Ochea, Cami Enera, Constantin Lucuţar, Vlad Damian, Tudor Macovei.

„Nu există nu pot. Toţi putem”

Alături de numeroşi suceveni, la tura lungă şi semimaraton au participat alergători din judeţele Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, precum şi din Bucureşti.

Maria Magdalena este din Botoşani şi a venit la Suceava împreună cu nepoţelul său, Rareş, de 10 ani, care s-a pregătit pentru cursa populară de 4 kilometri.

”Am venit special pentru acest maraton. Nu e prima experienţă de acest fel, astăzi este mai mult o înviorare pentru dimineaţă. Ştiu că e un eveniment caritabil şi e foarte bine pentru oricine să participe în primul rând pentru el, iar dacă poţi şi ajuta în acest fel, e bine-venit”, a menţionat tânăra.

Tot din Botoşani, un grup de pasionaţi ai mişcării, ai unui stil de viaţă activ,

promotori ai activităţii fizice şi ai alergatului a răspuns provocării lansate de Salvaţi Copiii.

„Suntem pasionaţi de alergare. Ne-am organizat de anul trecut şi chiar dacă la început eram câţiva membri, acum suntem în jur de 20. Participăm la concursuri în grup, pentru distracţie, unii au şi performanţe, alţii participă pentru a-şi întreţine condiţia fizică. Am fost şi anul trecut, e foarte frumos organizat. În aceste curse mentalul contează 70%, iar pregătirea fizică restul. Nu există nu pot. Toţi putem”, a menţionat unul dintre participanţi.

Pentru organizatori, experienţa unei prima ediţii a fost un avantaj.

„Cea de-a doua ediţie deja are bazele mai multor ediţii, din păcate doar una singură oficială. Fiecare experienţă e un plus pentru ediţia următoare a evenimentului”, a menţionat maratonistul Tandin Cernica, unul dintre organizatori.

Despre trecerea liniei de finish în cazul maratoanelor, acesta a adăugat că „e cel mai frumos moment, atunci când reuşeşti să termini. Desigur foarte multă lume se bucură însă şi de traseu, acesta e un punct câştigat, dar momentul de finish e momentul care încununează efortul”.

Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Muzeul Bucovinei, AJSPT Suceava, ISU Bucovina, Primăria Ipoteşti, Primăria Udeşti, MicaMia, Victoria Gym. Sponsori ai evenimentului au fost: Carrefour, Decathlon, Rulexim, Kalman (sponsori Diamond), Auchan, Terra Design, Technoworld (sponsori Platinum), Assist (sponsor Gold), Farmacia Oana Maria, Ceramică Marginea(sponsori Silver). Evenimentul s-a bucurat de sprijinul ISU Bucovina, al IJJ ”Bogdan Vodă” Suceava şi al Poliţiei Comunitare Suceava.

Despre „Fiecare copil contează”

Reamintim că prinprogramul ”Fiecare copil contează”, destinat reducerii mortalităţii infantile, în perioada 2012-2017, Salvaţi Copiii România a dotat 78 de maternităţi, din 40 de judeţe ale ţării.

Ţara noastră are una dintre cele mai sumbre statistici privind mortalitatea infantilă în Europa. Un copil mai mic de 1 an moare la fiecare 6 ore, astfel că în fiecare an pierdem aproximativ 1.500 de nou-născuţi. O treime dintre aceste decese ar putea fi prevenite prin dotarea maternităţilor şi a secţiilor de nou-născuţi cu echipamente medicale performante şi dezvoltarea de programe suport pentru mame şi copii.

În judeţele Suceava şi Botoşani rata mortalităţii infantile este mult peste media pe ţară, respectiv 10,1‰ în Suceava şi 9,8‰ în Botoşani. Până în prezent, în cei 6 ani de program, Salvaţi Copiii a dotat maternităţile din Suceava, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, Gura Humorului, Botoşani şi Dorohoi şi un cabinet medical din Pătrăuţi, dar programul trebuie să continue pentru a acorda şansa la viaţă pentru cât mai mulţi copii.