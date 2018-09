Dolhasca

Acuzații grave aduse de un bărbat din comuna Lespezi polițiștilor Postului de Poliție al orașului Dolhasca. El povestește că, ajuns la o locuință a sa din satul Budeni din Dolhasca, a constatat că animalul unui vecin i-a încălcat proprietatea. După ce un alt vecin ajuns în curtea lui a sărit la bătaie la el, bărbatul a cerut ajutorul poliției la 112, un echipaj deplasându-se de la Poliția Dolhasca pentru a face verificări la fața locului. Bărbatul îi acuză însă pe polițiști că în momentul în care au ajuns la locuința lui, supărați că au fost solicitați să intervină, l-au agresat, lovindu-l cu pumnii și picioarele. Bărbatul a depus deja o plângere, în încercarea de a-i trage la răspundere pe apărătorii legii.

Un incident banal l-a transformat, conform spuselor bărbatului, în victimă

Incidentul a avut loc pe 2 septembrie, când Adrian Catargiu, un bărbat de 32 de ani din comuna Lespezi, a venit la locuința sa din satul Budeni, din orașul Dolhasca. Când a intrat în curtea gospodăriei, a găsit vaca vecinului păscând în curte, fără știrea lui. Catargiu povestește că ”în momentul în care l-am chemat pe proprietarul vacii să-l întreb de ce-și paște animalul în curtea mea, a început cearta, iar un alt vecin a venit și a sărit la bătaie la mine. Văzând că cei doi vecini au devenit brusc violenți, am sunat la 112 și am cerut ajutorul poliției.” În urma apelului transmis, un echipaj format din 4 polițiști de la Postul de Poliție Dolhasca au ajuns la fața locului, pentru aplanarea conflictului. Proprietarul casei povestește însă că în momentul sosirii oamenilor în uniformă ”aceștia erau foarte nervoși și mi-au reproșat mie de ce i-am deranjat de la munca de birou, apelând la 112. Imediat m-au încătușat și m-au pus pe burtă în șanțul din fața casei, lovindu-mă cu pumnii și cu picioarele peste mână și în zona coastelor. M-au urcat apoi în mașina poliției și m-au dus la postul de poliție.”

Victima povestește că polițiștii au avut aceeași atitudine și în postul de poliție

Bărbatul spune că nici aici lucrurile nu s-au liniștit și nu a fost tratat nici un moment ca victimă a agresiunii vecinilor. Adrian Catargiu povestește în continuare: ”Dan Dumitraș, șeful postului de poliție, mi-a luat telefonul mobil pentru a nu putea filma ce mi se întâmplă și pentru a nu putea să sun pe nimeni. Am fost amendat contravențional cu o amendă de 1200 de lei, pentru faptul că am apelat abuziv numărul 112, tulburând ordinea și liniștea publică. Polițiștii nu au ținut cont nici un moment de faptul că proprietatea mi-a fost încălcată, fiind vorba de fapt despre o tulburare de posesie. Când mi-au dat voie să plec, polițistul Gabriel Drobotă m-a alergat până la calea ferată și m-a amenințat.” Episodul nu s-a încheiat însă aici, bărbatul de 32 de ani mărturisind că pe drumul către casă a fost ajuns de către un echipaj de poliție, care l-a încătușat și l-a dus din nou la sediul poliției. ”Aici era venită ambulanța, cu care am fost transportat la spitalul din Suceava, fiind consultat în ambulanță. La spital am fost lăsat pe holul de la intrare, de unde, după o perioadă de timp, am plecat acasă.” Adrian Catargiu a depus o plângere la Inspectoratul Județean de Poliție din Suceava, în timpul zilei de ieri prezentându-se la medicul legist, pentru eliberarea unui certificat medico legal. El este hotărât să-și găsească dreptatea și cei care au greșit să răspundă pentru faptele lor.