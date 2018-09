De la Fără Zahăr

Cea mai nouă producție a Teatrului „Matei Vișniec”, spectacolul „Pisici”, poate fi urmărit, în premieră în România, sâmbătă și duminică, de la ora 19.00, pe scena instituției culturale sucevene.

„Pisici” este primul spectacol-concert al teatrului sucevean, fiind conceput de doi artiști recunoscuți pentru muzica și umorul lor spumos - Bobo Burlăcianu și Bobi Dumitraș, de la trupa Fără Zahăr.

Spectacolul este un fel de alternativă parodică la celebrul „Cats”, o joacă muzicală în care câteva pisici își deapănă poveștile. La început a fost un 'miau', după care Pisica Dumnezeu a creat o lume dominată de pisici. În absența omului, pisicile îi iau locul, la pachet cu problemele aferente.

O bătrână obsedată de murături, un patron de fabrică de mobilă cu aspirații de politician, un rachet naiv, un câine reîncarnat în pisică, un cuplu cu probleme în căsnicie, și alte personaje pisicești își cântă pe rând neajunsurile sau bucuriile, în timp ce poveștile lor se întrepătrund, conectându-le într-o țesătură unică.

„Pisici este primul spectacol asumat în care semnez regia, deși mi-e greu să spun așa, motiv pentru care am și trecut regie muzicală, pentru că cea artistică a fost una colectivă. Actorii s-au implicat atât de mult la nivel personal în acest proiect, au venit cu propuneri, au insuflat energie – n-aș fi putut să fac nimic fără ei. Tocmai de aceea spectacolul le aparține tuturor, în egală măsură. E cel mai frumos proiect la care am lucrat până acum, cea mai mare bucurie și la care am pus cel mai mult suflet. Sunt foarte mândru de ce a ieșit și am mari emoții pentru cum va arăta pe scenă”, a spus Bobo Burlăcianu, care va fi prezent în sală, la reprezentații.

Premiera internațională a spectacolului „Pisici” a avut loc săptămâna trecută, la Paris, în Sala Bizantină a Palatului Béhague, reședința Ambasadorului României în Republica Franceză.

Publicul a fost format din francezi şi români, a fost o sală arhiplină, cum se întâmplă de obicei la manifestările Ambasadei şi ale Institutului Cultural Român de la Paris. S-au aflat în sală şi multe personalităţi ale diasporei române, critici de teatru, profesionişti din domeniul artelor spectacolului.

„Spectacolul are o energie extraordinar de frumoasă, care pătrunde în spectatori, a încântat în egală măsură publicul român cât și pe cel francez.

La plecare, toți spuneau că au o stare de bine extraordinară, fără să știe de ce. Merită promovată această energie frumoasă, astfel încât toți sucevenii să vadă spectacolul Pisici. Bilete la premieră nu mai sunt, dar îi invităm să fie prezenți la celelalte reprezentații care vor avea loc, precum și la celelalte spectacole din stagiunea care începe acum și care va aduce la Suceava regizori renumiți”, a spus directorul teatrului Matei Vișniec Suceava, Carmen Veronica Steiciuc.

Pisicile din spectacol sunt: Horia Butnaru, Cristina Florea, Cătălin Ștefan Mîndru, Cosmin Panaite, Clara Popadiuc. Versurile sunt create de Bobi Dumitraș și Bobo Burlăcianu, Scenografia - Bobo Burlăcianu, Ilustrațiile - Ana Țăranu, iar regia muzicală - Bobo Burlăcianu.