Scenariu de groază

Scenariu de film de groază povestit de o adolescentă de 14 ani din Liteni-Moara. Fata spune că a fost victima unei tentative de răpire, eveniment care s-a petrecut ieri la amiază, în plină stradă, pe drumul care leagă Suceava de Berchişeşti.

Vizibil marcată de cele care i s-au întâmplat, fata ne-a povestit cum s-a petrecut totul, dar şi faptul că acum îi este teamă să mai meargă singură pe stradă.

„Am ieşit de la ore, de la şcoală, la 13.45, şi mergeam spre casă. La un moment dat, pe sensul opus de mers a trecut o maşină de culoare neagră, şi de acolo m-a fluierat cineva. Nu am spus nimic şi mi-am văzut de drum. Apoi, aceeaşi maşină a venit după mine. Din ea a coborât un tip înalt şi mai slab, cu cagulă pe faţă şi mănuşi, care mi-a spus să urc în maşină. Eu am spus că nu şi el a vrut să mă urce cu forţa. Am început să fug, iar el a venit după mine. Ne-am împiedicat amândoi şi m-a prins de picior. Atunci am auzit că cineva a strigat <Las-o!> şi a a urcat în maşină şi a dispărut”, a povestit adolescenta.

Imediat după acest episod fata a alertat-o pe mama ei, care a sunat-o pe dirigintă şi mai apoi la Primărie, iar de aici a fost anunţată Poliţia.

Oamenii legii s-au deplasat la Liteni şi au încercat să afle mai multe despre acest incident, dar spre stupoarea generală toată lumea declară că nu a văzut nimic. Inclusiv mai mulţi muncitori care efectuau lucrări la Căminul Cultural din Liteni, instituţie aflată la doar câţiva zeci de metri de locul presupusului atac.

După ce au vorbit cu mai mulţi martori, poliţiştii au căutat şi imagini de pe camerele de supraveghere, însă ancheta se anunţă una de durată.

Nu se exclude în acest moment nici o variantă de lucru, de la tentativă de răpire până la un scenariu al fetei. Totuşi, trebuie spus că nici adolescenta, şi nici familia ei nu sunt cunoscute că ar fi făcut probleme sau ar fi creat stări conflictuale.

Mai mult, adolescenta susţine că nu are prieten, a avut un cont pe reţeaua de socializare facebook pe care l-a şters între timp, iar în plus nu frecventează discotecile şi cluburile.

Mama minorei se teme de ceea ce este mai rău, mai ales că mai are o fată, de 13 ani, care merge la aceeaşi şcoală.

Cert este că poliţiştii au demarat o anchetă şi speră să afle cât mai curând adevărul din acest caz, care măcar la prima vedere pare unul extrem de spinos.