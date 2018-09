Clubul Rotary Suceava – Bucovina

Mii de suceveni au participat joi seară, 13 septembrie, la un spectacol grandios, „Simfonii de toamnă”, ediţia a VII-a, eveniment care s-a desfăşurat în centrul municipiului Suceava, pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor. Peste 7.000 de oameni s-au bucurat două ore de magia muzicii clasice oferite cu profesionalism, cu talent şi dăruire de soliştii, baletul, corul şi orchestra Operei Naţionale Române din Iaşi (ONRI). Concertul a fost o desfătare pentru suflet. Ariile celebre au făcut ca inimile celor prezenţi să vibreze la unison şi să adune emoţii care îi vor însoţi pentru mult timp. 140 de artişti de elită ai Operei Naţionale Române din Iaşi, instrumentişti, sub bagheta dirijorului Ciprian Teodoraşcu, balerini (coregrafie: Ileana Iliescu, asistenţi coregrafi: Sergiu Cotorobai şi Dorina Cotorobai), solişti: Nicoleta Maier, Andrei Fermeşanu, Diana Bucur, solist vioară: Radu Cotoman, corul format din artişti lirici, condus de Manuel Giugula, regizori, personal tehnic, oameni care au creat o poveste la Suceava, au dăruit publicului o seară de gală.

„Rapsodia Română”, ”Valurile Dunării”, „Balada”, ”Hora Unirii”

Sucevenii dornici să guste din frumuseţea muzicii clasice au avut parte de o seară cu emoţii şi culoare, cu flori, lumini şi artificii. După ce a sunat gongul, pe scenă a urcat un copil în vârstă de 8 ani, venit tocmai de la Alba Iulia, îmbrăcat în portul popular ardelenesc şi purtând la gât tricolorul românesc, care a interpretat cu mult patos două piese patriotice, din care se puteau reţine cu uşurinţă câteva versuri : „Daci, la Alba Iulia vă aşteptăm pe toţi!”, „Să trăiască România Mare!", „Iubiţi-L pe Dumnezeu, că n-o să vă pară rău!”. Din programul concertului susţinut de artiştii ieşeni nu au lipsit: Rapsodia Română - Nr. 1 de George Enescu; Spărgătorul de nuci – „Valsul Florilor” – Piotr Ilici Ceaikovski (coregrafia: Ileana Iliescu); Valurile Dunării - ”Muzica” de George Grigoriu (solistă Nicoleta Maier); „O sole mio” de Eduardo di Capua (solist Andrei Fermeşanu); Trubadurul - ”Corul ţiganilor” de Giuseppe Verdi; Spărgătorul de nuci - ”Suită de dansuri: spaniol, arab, chinez, rusesc, pastoral” - Piotr Ilici Ceaikovski, (Coregrafia Iliana Iliescu), Văduva veselă – Franz Lehar (solişti Nicoleta Maier şi Andrei Fermeşanu); Tosca – ”Vissi d’arte” de Giacomo Puccini (solistă Diana Bucur); Traviata de Giuseppe Verdi; „Balada” de Ciprian Porumbescu (solist vioară - Radu Cotoman), unul dintre cele mai emoţionante momente din spectacol; Mattinata de Ruggiero Leoncavallo (solist Andrei Fermeşanu); Vals Imperial de Johann Strauss, coregrafia Ileana Iliescu; Boema - ”Quando m’en vo” de Giacomo Puccini, solistă Diana Bucur; Nabucco – „Corul sclavilor” de Giuseppe Verdi, moment aplaudat îndelung de spectatori; Silvia – „Csardas” de Emmerich Kalman (solistă Nicoleta Maier); Granada de Augustin Lara, solist Andrei Fermeşanu; Aida – „Triumful” de Giuseppe Verdi, solişti balet; Copacul de Jolt Kerestely, solistă Diana Bucur, o surpriză extrem de plăcută pentru public. La final, artiştii ieşeni au interpretat „Hora Unirii”, în anul centenar 2018, moment în care tot publicul s-a ridicat în picioare şi a aplaudat la scenă deschisă.

Muzică, dans, voci...

Spectatorii au apreciat şi evoluţia corpului de balet al Operei Naţionale Române din Iaşi. Muzica, costumele foarte bine alese, spectaculoase prin culoare, materialele folosite şi design, în concordanţă cu tema muzicală, dansul, mişcările precise şi graţioase în acelaşi timp, toate au creat armonie pe scenă. Dirijorul Orchestrei Operei Naţionale Române din Iaşi, Ciprian Teodoraşcu, susţine că opera înseamnă „muzică, dans, voci... asta înseamnă Opera Naţională Română din Iaşi, asta înseamnă cele trei colective mari: orchestra, baletul, corul, care sprijină soliştii de operă şi care sunt într-un real progres în ultima vreme”. Prezent la eveniment, managerul Operei Naţionale Romane Iaşi, Beatrice Rancea, a fost invitat pe scenă şi a mulţumit organizatorilor şi publicului pentru primirea făcută, spunând că „este o onoare pentru noi să susţinem un spectacol în faţa publicului sucevean şi promitem că anul viitor vă pregătim ceva deosebit. Până atunci, vă aşteptăm la spectacolele noastre de la Iaşi”.

Două proiecte umanitare: ”unul sub semnul zâmbetului, celălalt sub semnul inimii”

Mesajul cu care organizatorii au mers către suceveni şi anul acesta, după ecourile frumoase de la primele şase ediţii ale proiectului, a fost „Dăruiţi comunităţii împreună cu Rotary”. În acest sens, prezentatoarea evenimentului,Cătălina Bălăceanu, membră a Clubului Rotary Suceava - Bucovina, a venit în faţa publicului cu mulţumiri pentru cei 9.000 de euro adunaţi anul trecut de la public, care alături de alţi bani donaţi de sponsori din Belgia au ajutat la achiziţionarea unui microbuz cu dotări speciale pentru copiii cu dizabilităţi de la Complexul de recuperare „Blijdorp – O nouă viaţă” Suceava. Tema caritabilă propusă de Clubul Rotary Suceava - Bucovina pentru această ediţie a evenimentului, pe care Cătălina Bălăceanu a anunţat-o joi seară, a fost strângerea de fonduri pentru acordarea a trei burse de excelenţă pentru primii trei elevi clasaţi la Concursul naţional „Lira de Aur” - 2019 şi sprijinirea sucevencei Florentina Loredana Prisăcaru, în vârstă de 24 de ani, diagnosticată în primăvara acestui an cu o formă rară de cancer. Banii care s-au strâns aseară vor fi împărţiţi, după cum a spus prezentatoarea evenimentului, între cele două proiecte: ”unul sub semnul zâmbetului, celălalt sub semnul inimii”. În acest sens, mai mulţi tineri, purtând urne în mâini, au trecut printre spectatori, iar cei care au dorit au făcut donaţii pentru cele două teme caritabile propuse de organizatorii evenimentului. De asemenea, Clubul Rotary Suceava - Bucovina a premiat joi seară cu câte un smartphone şi doi elevi care au obţinut deja premii importante la Concursul ”Lira de Aur”: Emanuel Ștempel (saxofon) şi Iustina Ștempel (trompeta).

Efecte speciale, lumini, costume, foc de artificii

La final, artiştii, împreună cu publicul, au urmărit mirajul luminilor „aruncate” pe cer, însoţite de un fond muzical, şi jocul de lasere, care nu a lipsit nici în timpul spectacolului. Evenimentul a fost organizat şi oferit cu generozitate sucevenilor de Clubul Rotary Suceava – Bucovina. Publicul, copii, tineri, vârstnici, cu toţii au aplaudat la scenă deschisă evoluţia artiştilor ieşeni. Efectele speciale, luminile, costumele, focul de artificii de la final, toate au transformat o seară plăcută de septembrie într-un regal de muzică, dans, lumini. Concertul a fost transmis în direct pe pagina de Facebook a cotidianului Monitorul de Suceava.

Parteneriat

Organizarea spectacolului de muzică clasică „Simfonii de toamnă”, ediţia a VII-a, la Suceava, a fost posibilă datorită partenerilor care s-au alăturat Clubului Rotary Suceava – Bucovina (preşedintele Clubului Rotary Suceava – Bucovina este Nicu Zgabei): Explora, Ecuator, Natura Fruct, Comoara Bucovinei, cu concursul Consiliului Judeţean Suceava şi al Primăriei municipiului Suceava. În primele şase ediţii ale evenimentului au adus în faţa publicului sucevean artiştii de la Filarmonica din Botoşani, în 2012 şi 2014, de la Opera Naţională Română din Iaşi, în 2013 şi 2016, de la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău, în anul 2015, şi de la Filarmonica „George Enescu” din Iaşi, în 2017.