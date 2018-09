Inconștiență pe șosea

Un bărbat de 28 de ani a ajuns în spatele gratiilor, după ce în urmă cu 4 zile a comis un grav accident rutier, acroșând cu autoturismul două fete, de 12 și 14 ani, care se deplasau pe marginea drumului. În urma probelor administrate de anchetatori, miercuri a fost emisă pe numele celui care a provocat accidentul o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, fiind introdus în spatele gratiilor.

Polițiștii au constatat nu mai puțin de 4 infracțiuni din partea autorului

Mugurel Gheorghe Dobrea s-a urcat duminică după-amiază la volan, deși consumase alcool, și a pornit cu mașina prin Pătrăuți. Aflat la volanul unui autoturism Ford Mondeo și circulând pe un drum comunal neclasificat, din motive necunoscute acesta a virat brusc la dreapta, moment în care le-a acroșat pe cele două fete, ambele din comuna Pătrăuți. Poliția precizează că șoferul a părăsit locul faptei după impact. Cele două minore nu au fost transportate la spital, părinții fiind cei care și-au asumat răspunderea cu privire la acest aspect, declarând că nu au suferit leziuni grave. Conducătorul auto a fost identificat în scurt timp la domiciliul său de către polițiști, care l-au pus să sufle în etilotest. A rezultat concentrația de 0,55 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Acestuia i s-au recoltat ulterior și două probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge. Un alt amănunt interesant este că șoferul a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritățile ucrainene, polițiștii având suspiciuni serioase privind veridicitatea permisului de conducere, pe care l-au reținut pentru a efectua verificări. Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. În urma audierii bărbatului de către procurori, aceștia au făcut propunere de arestare preventivă pe numele lui. În cursul zilei de joi, Mugurel Gheorghe Dobrea a fost prezentat în fața instanței de judecată, judecătorii emiţând pe numele său un mandat de arestare pentru 30 de zile.