Sprijin

A devenit o tradiţie ca la început de an şcolar Protoieria Fălticeni să vină în sprijinul elevilor care provin din familii cu o situaţie materială precară. În urma anchetelor sociale efectuate de cadrele didactice, 24 elevi au primit rechizite şcolare necesare studiului pentru tot anul şcolar. Activitatea, desfăşurată cu binecuvântarea Înalt Preasfințitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, se înscrie în seria acţiunilor social-educative desfăşurate în baza unui parteneriat de colaborare între unităţile de învăţământ din Fălticeni şi Protoierie.

10 elevi de la Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” şi 14 de la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” din Fălticeni au primit marţi, 11 septembrie, câte un ghiozdan complet echipat cu rechizite şcolare, penare cu instrumente de scris şi colorat, caiete pentru toate disciplinele, blocuri de desen şi alte obiecte necesare activităţii şcolare. Predarea rechizitelor a fost făcută de către preotul protoiereu Adrian Dulgheriu şi preotul Georgian Rotar, în prezenţa directorilor celor două şcoli, Costică Parfenie şi Moroşanu Ovidiu.

„Ne bucurăm că şi la acest început de an şcolar am reuşit să-i ajutăm pe aceşti elevi. Am încercat să sprijinim familiile din care provin aceşti copii, familii care întâmpină dificultăţi în a-i ajuta să continue şcoala. Chiar dacă numărul celor care au primit rechizite este mai mare faţă de precedentele acţiuni, dorim să-i sprijinim pe tot parcursul anului şcolar pe aceşti elevi, iar la final să-i premiem pentru rezultate bune obţinute la învăţătură. Mulţumim domnilor directori, învăţătorilor şi profesorilor pentru buna colaborare şi pe care dorim să o extindem şi în alte domenii. Sperăm ca aceşti elevi să vină cu drag la şcoală, pe care acum o pot privi cu mai mult optimism, şi să ştie că Biserica le este prietenul de nădejde care le oferă nu numai dragoste părintească, ci şi ajutor material”, ne-a spus protopopul Adrian Dulgheriu.

Acţiunea social filantropică a fost susţinută financiar din fondurile Protopopiatului Fălticeni, iar astfel de activităţi vor continua pe tot parcursul anului şcolar 2018-2019.