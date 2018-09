Licitație de proiecte

Concursul de soluții artistice pentru realizarea Monumentului Unirii, care se dorea a fi inaugurată în anul Centenar, are în sfârșit un câștigător, după două runde de încercări. Dar statuia, care nu are încă un nume, nu are șanse să fie realizată anul acesta, ci poate în 2019, chiar dacă va fi turnată în fibră de sticlă.

„La licitația de proiecte pentru realizarea statuii Centenarului Unirii au fost depuse 6 oferte, dintre care patru au fost eligibile. Comisia de licitație l-a desemnat câștigător pe Mircea Dăneasă, cu 79,33 de puncte, pe locul 2 fiind un proiect realizat de Ionel Constantin Mândrescu”, a anunțat primarul Sucevei, Ion Lungu.

Întrebat dacă statuia are un nume și ce anume reprezintă, edilul sucevean a spus că i-a întrebat același lucru pe membrii comisiei de licitație, oameni de cultură, care au ales acest proiect ca fiind cel mai bun.

„Reprezintă o adunare de oameni care a făcut Unirea și simbolizează forța. Nu are titlu. Deocamdată o denumim Statuia Centenar. La recomandarea specialiștilor, la bază va fi montată o plăcuță care să explice ce reprezintă, să fie pe înțelesul tuturor”, a spus Lungu, care s-a arătat destul de reticent în privința alegerii făcute de membrii comisiei de licitație.

Un motiv de nemulțumire în privința statuii care urmează să fie amplasată în Parcul Steagului, aproape de Palatul Administrativ și de cealaltă statuie realizată de Mircea Dăneasă - „Bucovina înaripată”, este legat de termenul de realizare a acesteia, care nu a putut fi avansat clar de către artist.

Cert este că nu poate fi făcută anul acesta, chiar și anul 2019 fiind cu semnul întrebării, mai ales că încă nu a fost discutat cu Mircea Dăneasă prețul de realizare a monumentului.

La concursul de soluții pentru realizarea Monumentului Unirii, premiul cel mare, câștigat de Mircea Dăneasă, este de 10.000 lei, premiul II este de 5000 de lei, iar premiul III – 2000 de lei.