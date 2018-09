Înverșunare

Semnarea contractului cu un operator pentru gestionarea depozitului de la Moara, unde ar trebui transportate toate deșeurile menajere din zona de șes a județului Suceava, are puține șanse să se realizeze în acest an. Excluderea ofertei unuia dintre participanți, SC DIASIL SERVICE SRL Suceava, pe motiv de neconformitate și inacceptabilitate, a fost contestată de firma în cauză. Comisia Națională de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), prin decizia din 29 august a.c., a admis contestația și obligă organizatorul licitației, respectiv Consiliul Județean Suceava, să reevalueze oferta firmei DIASIL și în maximum 30 de zile de la primirea deciziei să întocmească un nou raport de evaluare, pe care să-l comunice contestatarului. Miza desemnării operatorului de la Moara este foarte mare, fiind vorba despre un contract evaluat la circa 20 de milioane de euro, a cărui derulare se întinde pe o durată de 10 ani. Pentru obținerea lui se bat șase firme și asocieri de firme: ECOSUD SA București; asocierea RER ECOLOGIC SERVICE SA Buzău și RERSERVICII ECOLOGICE SRL; GIREXIM UNIVERSAL SA; DIASIL SERVICE SRL; asocierea FLORCONSTRUCT, FRITEHNIC SRL și RITMIC COM SRL; asocierea SC TAHAL România București, SUCT SA și SITAHAL NAGAL Italia, dispuse să lupte prin toate mijloacele legale ca să-l obțină.

După reintrarea firmei DIASIL în cursă, procedura de evaluare a ofertelor va continua și, indiferent cine va fi câștigătorul, având în vedere experiența altor licitații pentru contracte cu valoare mare, este de așteptat să înceapă contestațiile, la CNSC și în instanță. De altfel, proprietarul DIASIL, Anton Curelaru, ne-a declarat, ieri, că este optimist în privința șanselor firmei sale, dar dacă pierde, are în vedere contestarea rezultatului. ”Dacă mă voi considera nedreptățit, sigur voi contesta. Dacă nu, voi sta cuminte. Dar se poate să apară și mai multe contestații, nu cred că se va definitiva atribuirea contractului în acest an”, ne-a spus el.

Operatorul depozitului similar din județul Botoșani, DIASIL Suceava, amendat de trei ori de Garda de Mediu pentru nerespectarea autorizației de mediu

Optimismul lui Anton Curelaru se bazează și pe faptul că licitația pentru depozitul similar din județul Botoșani a fost câștigată de firma sa, deși inițial s-a plasat pe locul III. Depozitul ecologic de la Stăuceni-Botoșani a devenit operațional la 1 noiembrie 2016 și, în cursul anului trecut, SC DIASIL a primit trei amenzi – una de 100.000 de lei și două de 50.000 de lei, conform comisarului-șef al Comisariatului Judeţean al Gărzii de Mediu Botoșani, Cristina Kashyap. Ea ne-a declarat, ieri, că sancţiunile au fost aplicate pentru nerespectarea condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu și pentru neîndeplinirea unor măsuri impuse după control. „În principiu, problemele au fost pe stația de epurare, care este prinsă în autorizația de mediu”, a precizat comisarul de mediu din județul vecin.

Anton Curelaru susține, însă, că încă n-a preluat stația de epurare și că problema este la constructor, nu la el. „Când am preluat depozitul, stația de epurare nu era pusă în funcțiune. Amenzile le-am contestat și sigur o să și câștig”, a spus el.

Procedura de atribuire a contractului de operare pentru depozitele de deșeuri de la Botoșani, Bistrița-Năsăud și Cluj a durat între 3 ani și 4 ani, iar câștigătorul a fost stabilit în final de instanță. La Suceava, pentru depozitul de la Moara licitația a fost inițiată în data de 17 mai 2017 și este încă departe de a fi încheiată.

Remedierea conductelor fisurate ar putea fi finalizată în maximum o săptămână

Între timp, la recepția finală a investiției, declanșată în urmă cu aproximativ 4 luni, comisia a constatat că o zonă pe sub care treceau conductele subterane de apă și levigat este denivelată. Investigațiile suplimentare au demonstrat că una dintre conducte, aflată la o adâncime de 4 metri, este fisurată. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Viorel Seredenciuc, ne-a declarat, ieri, că membrii comisiei de recepție i-au dat constructorului termen de două luni pentru remediere. Termenul a fost prelungit cu încă 30 de zile, după ce echipa de intervenție a descoperit că și o a doua conductă, aflată la 6 metri adâncime, are aceeași problemă. „Avaria la prima conductă a fost remediată, acum se lucrează la a doua. Credem că în maximum o săptămână lucrarea va fi finalizată. Probabil a fost deficitar montajul”, a afirmat vicepreședintele Seredenciuc. El speră ca la sfârșitul lunii septembrie recepția finală să fie încheiată.

În privința finalizării procedurii de licitație și dării în folosință a depozitului de deșeuri de la Moara, Seredenciuc s-a ferit să mai avanseze vreun termen. Pare din ce în ce mai probabilă varianta ca instanța să decidă cine câștigă contractul de 90,216 milioane de lei fără TVA.

Depozitul ecologic de deșeuri de la Moara face parte din proiectul Sistemului de Management Integrat a Deșeurilor (SMID) în judeţul Suceava, în valoare totală de 51,761 de milioane de euro (218,045 de milioane de lei), fără TVA. Suma de 35,778 de milioane de euro provine din bani europeni, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, iar restul este contribuţie de la bugetul de stat şi bugetul local (Consiliul Judeţean şi administraţiile locale). Proiectul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 30 martie 2011, cu obiectivul de implementare a sistemului de management integrat al deşeurilor solide la nivelul întregului judeţ, în scopul conformării cu obligaţiile asumate în Tratatul de Aderare şi obiectivele stabilite prin POS Mediu.