În prag de iarnă

Sucevenii sunt puși să aleagă între a trece iarna fără încălzire în sistem centralizat sau a plăti (direct și indirect), un preț de 470 de lei pe gigacalorie, fără TVA.

Prezent la Suceava, unde a discutat cu conducerea municipalității strategia de asigurare a încălzirii în iarna care se apropie, Adrian Bodea, acționarul firmelor Bioenergy și Thermonet, care se ocupă de termoficarea centralizată a orașului, a anunțat că fără majorarea prețului actual al gigacaloriei, furnizarea căldurii nu va fi asigurată în această iarnă.

Conform calculelor făcute, noul preț al gigacaloriei, la gardul centralei, ar urma să fie de 196 de lei, o altă creștere de tarif urmând să aibă loc și la prețul de transport și distribuție, care este de 180 de lei în prezent. În total, noul preț al gigacaloriei, conform acționarului celor două companii, ar urma să ajungă la 470 lei, fără TVA, de la 296 de lei fără TVA, cât este acum prețul total.

„Nu putem intra în sezonul rece fără a avea aprobat acest tarif, pentru că nu putem susține activitatea”, a spus Adrian Bodea, care a venit cu o serie de justificări în privința propunerilor făcute.

„La momentul inițial, când am pornit activitatea, gigacaloria costa 146 de lei, iar noi am livrat la 116 lei. Diferența de 130 de milioane de lei (rezultată la numărul de gigacalorii livrate) a fost subvenționată de Bioenergy. Nu a făcut nimeni calculul că subvenția aceasta va dura cinci ani de zile – acum suntem complet decapitalizați, cu pierderi uriașe, în situația de a găsi o soluție. În perioada 2013 – 2018 am asistat la diferite evoluții ale prețului energiei, sub o formă sau alta: gazul a crescut de la 100 lei/Mwh la circa 165lei/Mwh anul acesta, energia electrică de la 180 de lei la 250 lei pe Mw, biomasa de la 50 de euro/tonă uscată la 100 de euro/tona uscată, adică 100%, iar apa și canalizarea au crescut cu 60%”,

Propunerea de majorare a prețului energiei termice urmează să fie discutată în ședința de Consiliu Local de la finele lunii septembrie.

„Când am câștigat licitația ni s-a cerut un tarif ferm pentru următorii trei ani.

Am construit o centrală pe banii noștri, am și cumpărat terenul, plătind redevența pe 49 de ani înainte, dar ni s-a cerut să mai adaugăm doi ani de furnizare cu preț fix. Am acceptat cu mâna la spate, forțați – acești doi ani nu erau prinși în calculul nostru, de aceea ne-am și destabilizat financiar complet. Trebuie să intrăm în sezonul rece cu noul tarif, pentru a ne putea continua activitatea. Acum, când suntem înjurați pentru o zi de întârziere la reluarea furnizării apei calde, pierderile noastre sunt de 20.000 de euro pe zi – 600.000 de euro lunar”, a adăugat Adrian Bodea.

Chestionat asupra efectelor unei eventuale respingeri a majorării de preț în Consiliul Local, acționarul principal de la Bioenergy a spus că sistează total producerea agentului termic.

„Noi punem la dispoziție centrala, care vrea să o ia și să opereze acest serviciu. Noi ne vom retrage din activitate. Nu mai putem suporta pierderea. Dacă dă cineva 100.000 de euro pe zi, cât costă să funcționeze centrala, o ofer”, a declarat președintele Adrem Invest.

În opinia sa, creșterea tarifului gigacaloriei va fi compensată, parțial, prin reducerea TVA-ului pentru energia termică furnizată populației, de anul viitor, de la 19% la 5%.

Rămâne de văzut dacă populația va plăti tot 240 de lei pe gigacalorie (diferența fiind subvenționată de la bugetul local), sau va fi stabilit un alt tarif de furnizare a energiei termice către sucevenii racordați la sistemul centralizat.