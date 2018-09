Investiție

Elevii de la şcoala gimnazială din comuna Berchișești au o nouă sală de sport. La debutul noului an școlar de la această unitate de învățământ, primarul din Berchișești, Violeta Țăran, a precizat că noutatea absolută a desfăşurării procesului educaţional din această comună este noua şi moderna sală de sport, de care se vor bucura toţi elevii. „Nu foarte multe comune din ţară au o sală de sport ca a noastră, astfel încât efortul administraţiei locale de a oferi cele mai bune condiţii copiilor a fost unul lăudabil. În aceste condiţii, consider că elevii şi părinţii lor vor realiza la adevărata dimensiune că anii de şcoală sunt vitali pentru viitoarea realizare profesională şi personală, iar copiii se vor implica la un nivel înalt, ca şi până acum, în anul şcolar ce a început”, a spus Violeta Țăran. Ea a ținut să mulțumească cadrelor didactice din Berchişeşti pentru efortul acestora de a-i pregăti pe copii. „Părinţii şi bunicii trebuie să aibă încredere în copii şi nepoţi, să le insufle curaj şi pasiune pentru învăţat, pentru a-şi duce la bun sfârşit şi cu rezultate foarte bune activitatea şcolară din acest an! Primăria şi Consiliul Local vor sprijini şi în noul an şcolar unităţile de învăţământ din comuna Berchişeşti, asigurând toate cele necesare unui învăţământ de calitate. Vreau să le mulţumesc elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi bunicilor! Mult succes, inspiraţie şi putere de muncă în noul an şcolar!”, a fost mesajul transmis de Violeta Țăran la deschiderea noului an școlar.

De precizat că noua sală de sport din Berchișești a fost construită printr-un proiect iniţiat de primărie şi finanţat prin Compania Naţională de Investiţii. Valoarea investiției a fost de 2,24 milioane de lei, fără TVA. Sala de sport se află pe terenul unde a funcționat vechea şcoală, foarte aproape de clădirea şcolii gimnaziale din Berchișești. Sala are o tribună cu capacitatea de 102 locuri și dispune de instalaţii specifice jocurilor de handbal, baschet, volei, tenis de câmp, badminton, minifotbal, spaliere pentru gimnastică, spaţiu pentru prim ajutor, depozitare, patru vestiare cu grupuri sanitare dotate cu duşuri şi toalete, cabinetul profesorului, spaţii administrative, spaţii create special pentru persoanele cu handicap. Sala dispune și de un sistem de ventilaţie modern, un sistem de sonorizare integrat, supraveghere video, o centrală termică pe combustibil solid şi o instalaţie de panouri solare, dar şi o pardoseală din covor sintetic modular, cu strat de absorbţie, cu grosime de 12 cm, rezistent la abraziune şi la impact.