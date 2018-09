Prima zi de școală

Zi importantă în peste 700 de școli din județ care și-au deschis ieri porțile pentru cei circa 112.000 de elevi suceveni care au luat parte la festivitățile dedicate începerii noului an școlar.

Atât prichindeii de vârstă preșcolară, cât și adolescenții din clasele de liceu au retrăit cu emoţie începutul unui noi an şcolar, aceștia pornind pe un nou drum, plin de experienţe interesante, examene, teste şi olimpiade.

A fost o zi a bunei dispoziții, fără lucrări de control, fără ghiozane burduşite de culegeri, fără cretă şi tablă, însă cu discursuri motivaționale și alocuțiuni rostite de autorități locale, alocuțiuni care nu prea și-au găsit ascultători în rândul publicului de vârstă școlară.

Una peste alta, profesorii au fost binevoitori, elevii lipsiți de griji, iar autoritățile darnice în promisiuni, felicitări și urări de succes.

Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, la debutul celui de-al 158-lea an școlar

La Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, clopoțelul instituției a anunțat începutul anului școlar cu numărul 158.

Înainte de a aduce în discuție provocările noului an școlar, directorul instituției, prof. Dan Popescu, a amintit de câteva dintre rezultatele colegiului în anul școlar trecut.

Acesta a precizat că la evaluarea națională, elevii clasei a VIII-a au obținut cele mai bune rezultate din județ, iar la nivel național, colegiul ocupa în vară poziția 21. De asemenea, dintre cei 191 de elevi de la clasele a XII-a, doar unul nu a promovat examenul de bacalaureat, insuccesul având o explicație din domeniul umorului tragic: candidatul a fost anunțat de furnizorul de servicii telefonice, chiar în timpul celei de-a doua probe scrise a examenului, în legătură cu ziua onomastică a unuia dintre părinți.

Dan Popescu a mai punctat că elevii top-performeri, îndrumați de profesori dăruiți, au reușit 42 de calificări la olimpiadele naționale pe discipline de învățământ, patru dintre competitori evidențindu-se și la nivel internațional (Paul-Florin Rebenciuc, David Turtureanu, Eduard Dumitrescul și Bogdan Rusu).

Cât privește activitatea extracurriculară, Corala de fete „Ciprian Porumbescu” și trupa de teatru „PI” adună elevi cu real talent artistic, continuând să demonstreze existența oportunităților de dezvoltare armonioasă a personalității tinerilor noștri.

„Dar și mai important, (...) subliniem faptul că absolvenții ciclului gimnazial și ai celui liceal, cu foarte puține excepții, au împlinit visul alegerii unei instituții de învățământ liceal sau universitar care să le asigure construcția rapidă a carierei de valoare. Albert Einstein îndemna tinerii prin cuvintele <Încearcă să devii om de valoare înainte de a fi un om de succes>. Despre succes marele fizician spunea că are trei ingrediente – munca, simțul umorului și discreția", a adăugat Dan Popescu.

În numele profesorilor, al personalului didactic auxiliar și nedidactic, acesta le-a urat elevilor un an școlar cu realizări care contează.

La rândul său, Gabriela Scutaru, adjuncta Inspectoratului Școlar Suceava, și-a exprimat aprecierea și prețuirea pentru toate lucrurile speciale care s-au întâmplat în anul școlar precedent „grație muncii colegilor mei, profesorii colegiului, grație muncii și educației elevilor din această școală și datorită dumneavostră, dragi părinți, care ați înțeles să sprijiniți școala în care aceștia învață”.

Aproape 1000 de elevi și preșcolari au început noul an la Școala Gimnazială Nr. 1 din Suceava

Aproape 1.000 de elevi și preșcolari au început, ieri, noul an școlar la Școala Gimnazială Nr. 1 din municipiul Suceava. Deschiderea noului an școlar la această unitate de învățământ s-a desfășurat sub egida Centenarului Marii Uniri. În cuvântul său, directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 Suceava, Gabriela Mihai, le-a transmis tuturor celor prezenți că acest an școlar va purta pecetea unei mari sărbători pentru neamul românesc, Centenarul Marii Uniri. „Niciunul dintre noi, cei prezenţi la această festivitate, nu am trăit în direct măreţia acelui mare eveniment, dar suntem datori să citim mult despre vâltoarea acelor vremuri, să ne documentăm şi, mai ales, să respectăm şi să preţuim jertfele înaintaşilor, determinarea lor, dragostea lor de neam şi de ţară”, a spus Gabriela Mihai, care a adăugat că „trebuie să îi amintim pe cei care formau elitele fiecărei provincii, Regele Ferdinand I - Întregitorul, Regina Maria, I.I.C Brătianu, Tache Ionescu, mareşalul Alexandru Averescu, Alexandru Marghiloman, Constantin Stere, Pan Halippa, Pavel Gore, Iancu Flondor, Iuliu Maniu, Alexandru Lapedatu, Octavian Goga, Vasile Lucaciu, episcopul Iuliu Hossu, Nicolae Titulescu, Sever Bocu, Ion Nistor”.

Gabriela Mihai a amintit că la finalul anului școlar trecut, o elevă care a absolvit clasa a VIII, Ofelia Ciocan, a obținut la Evaluarea Națională nota zece, atât la limba română, cât și la matematică. Ea a arătat că elevii care au obținut nota 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat au fost premiați de Guvernul României, iar Inspectoratul Școlar Județean Suceava le-a acordat diplome profesorilor care au îndrumat-o pe Ofelia Ciocan, respectiv Crenguța Grosu – limba și literatura română și Eduard Emanuel Sabin – matematică. Cei doi profesori au primit diplomele ieri, la deschiderea noului an școlar.