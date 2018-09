Învăţământ

Peste 8.000 de elevi şi preşcolari din Fălticeni au început luni, 10 septembrie, un nou an şcolar. La festivităţile de deschidere din cele şapte grădiniţe cu program normal şi prelungit, o grădiniţă specială, patru şcoli gimnaziale şi trei licee şcolar din Fălticeni au participat primarul Cătălin Coman şi viceprimarul Constantin Bulaicon, deputatul Alexandru Rădulescu, reprezentanţi ai Poliţiei municipiului Fălticeni.

În toate instituţiile de învăţământ din urbea de pe Şomuz noul an şcolar a început cu intonarea imnului naţional, oficierea de slujbe religioase, citirea de rugăciuni speciale pentru elevi de către preoţi parohi sau preoţi profesori, stropirea celor prezenţi cu apă sfinţită, discursul reprezentanţilor autorităţilor locale şi mesajele poliţiştilor, siguranţa în unităţile de învăţământ constituind, şi în cursul acestui an şcolar, o prioritate pentru Poliţia Română.

La deschiderea anului şcolar, primarul Gheorghe Cătălin Coman i-a asigurat pe elevi şi profesori de tot sprijinul administraţiei locale pentru asigurarea celor mai bune condiţii de pregătire şi finalizarea cu succes a proiectelor în care sunt implicate unităţile de învăţământ. Cătălin Coman le-a mulţumit colegilor directori şi profesori cu care a colaborat foarte bine în această vară pentru a pregăti unităţile de învăţământ pentru noul an şcolar, anul acesta fiind alocată din bugetul local suma de trei milioane de lei pentru lucrări de investiţii la unităţile şcolare din municipiu.

Unităţile de învăţământ beneficiază de cele mai mari sume din ultimii 30 de ani

“Un nou an şcolar care vine cu multe provocări, în care Primăria şi Consiliul Local Fălticeni vă vor fi aproape, cum au fost şi până acum, pentru că urmează proiecte importante pentru toate şcolile din Fălticeni. Sunt convins că vom aduna rezultate bune în activitatea şcolară, în multiplele activităţi extraşcolare pe care le derulaţi. Mulţumesc conducerilor şcolilor, liceelor şi grădiniţelor, parlamentarilor noştri din Fălticeni, alături de care am realizat şi vom continua demersurile în sprijinul actului educaţional", a spus primarul Gheorghe Cătălin Coman, care a mai precizat: "Continuăm procesul de modernizare cu patru noi proiecte, din care trei sunt pe fonduri europene. Primăria Fălticeni a alocat anul acesta o sumă de trei milioane de lei din bugetul propriu pentru lucrări de investiţii la unităţile şcolare în această vară, fiind realizate lucrări de modernizare, reabilitare şi igienizare la toate liceele, şcolile gimnaziale şi grădiniţele. La Şcoala Gimnazială <Alexandru Ioan Cuza> sunt aproape finalizate reabilitarea terenului de sport, cu construirea unui zid de sprijin şi construirea unei săli de sport. Şcoala <Ion Irimescu> va fi prima şcoală gimnazială din municipiu cu o cantină, aici urmând a servi masa elevii din clasele step by step, investiţia aflându-se în procedură de achiziţie, şi sperăm ca în această toamnă să înceapă construcţia, iar anul viitor copiii să mănânce la cantina şcolii. Autorităţile locale vor depune un proiect prin PNDL ce urmăreşte renovarea şi modernizarea clădirii acestei şcoli, documentaţia şi proiectul tehnic fiind finalizate, urmând ca în cel mai scurt timp să fie obţinute ultimele avize. La Şcoala Gimnazială <Mihail Sadoveanu> au fost realizate lucrări de modernizare şi reabilitare şi s-a achiziţionat mobilier nou pentru clasa zero. La Colegiul Naţional <Nicu Gane> a fost schimbat acoperişul la clădirea internatului şi se lucrează la centrala termică, la Colegiul <Mihai Băcescu> au fost realizate lucrări de modernizare şi reabilitare, inclusiv achiziţionarea de mobilier pentru cabinetele de fizică şi chimie şi vestiarul sălii de sport, iar la Colegiul <Vasile Lovinescu> se modernizează unul din corpurile de clădire unde a funcţionat internatul şi se construieşte un gard care împrejmuieşte clădirile şcolii şi livada. Primăria Fălticeni a semnat anul acesta contractele de finanţare cu fonduri europene pentru reabilitarea termică a Şcolii Gimnaziale <Ioan Ciurea> şi reabilitarea termică a internatului (Cămin C2) la Colegiul Tehnic <Mihai Băcescu>, valoarea investiţiilor fiind de circa 6,5 milioane de lei.La sfârşitul lunii septembrie va fi semnat contractul de finanţare cu fonduri europene, în valoare de 2,7 milioane de lei, pentru renovarea cantinei şi creşterea eficienţei energetice a Colegiului <Nicu Gane> şi se află în faza finală de evaluare la ADR Nord-Est pentru finanţare din fonduri europene construcţia unei noi grădiniţe.

Vă urez succes în noul an şcolar, să aveţi rezultate bune la învăţătură, în activităţile extraşcolare! Multă răbdare colegilor mei profesori şi succes în activitate!

Doamne ajută, să avem un an bun cu toţii!”.

Olimpicii şi elevii cu media generală 10, premiaţi la început de an şcolar

Alexandru Rădulescu, fost profesor la Colegiul „Nicu Gane” şi la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, deputat în Parlamentul României, a participat la deschiderea noului an şcolar în unităţile de învăţământ din municipiu. Parlamentarul fălticenean i-a felicitat pe cei care au câştigat concursurile şcolare şi i-a îndemnat să înveţe pentru că şi în 2019, în luna iulie, de Zilele Municipiului Fălticeni, performanţa şcolară va fi răsplătită de municipalitate la fel cum s-a întâmplat în ultimii şase ani.

Unităţile de învăţământ din Fălticeni şi-au premiat din fondurile asociaţiilor de părinţi elevii cu rezultate foarte bune obţinute la olimpiadele şi concursurile şcolare sau care au obţinut în anul şcolar 2017-2018 media generală 10. Toate unităţile de învăţământ au fost premiate de administraţia locală cu obiecte de mobilier, calculatoare, videoproiectoare, table magnetice etc., obiecte care au ajuns în clasele care s-au remarcat în cadrul concursului de colectare selectivă a deşeurilor organizat de Consiliul Local Fălticeni, cei mai implicaţi elevi în acest proiect fiind răsplătiţi cu diplome. Concursul va continua şi în acest an şcolar.