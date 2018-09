Din nou în bănci

Peste 112.000 de preşcolari şi elevi suceveni se întorc astăzi în sălile de clasă, după ce au avut parte de o vacanţă de aproape trei luni de zile.

Respectând tiparul clasic, prima zi a anului școlar va fi una festivă, fără cursuri, prilej de discursuri motivaționale pentru autorități și directori, de luări de cuvânt pentru invitaţi, moment de bilanț și de punctare a unor noi obiective.

Peste 700 de unităţi de învăţământ din judeţ îşi deschid porţile pentru aproximativ 112.100 de preșcolari și elevi din grădiniţe şi şcoli de stat.

Cursurile anului şcolar 2018-2019 însumează 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni), potrivit Ministerului Educaţiei.

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (22 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019), vacanţă intersemestrială (2 – 10 februarie 2019), vacanţa de primăvară (20 aprilie – 5 mai 2019) şi vacanţa de vară (15 iunie – 15 septembrie 2019).

Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 27 octombrie – 4 noiembrie 2018.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 1 octombrie 2018 – 31 mai 2019, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor.

Elevii care intră pe 10 septembrie 2018 în clasa a VIII-a vor finaliza cursurile cu o săptămână înaintea celorlalți elevi din ciclul gimnazial, primar și preșcolar. Pentru clasele terminale din învățămantul liceal, anul școlar se încheie în data de 31 mai 2019.

Mesajul Inspectoratului Şcolar Judeţean cu prilejul începutului de an şcolar

Inspectorii din cadrul Inspectoratului Şcolar Suceava, în frunte cu inspectorul şcolar general, Gheorghe Lazăr, au transmis un mesaj către elevii şi dascălii din judeţ.

Aceştia au punctat că “un sistem de învățământ nu poate fi de succes decât dacă fiecare dintre noi respectă locul pe care îl deține. Școala se construiește cu oameni care înțeleg importanța educației, contribuind în același timp la bunul mers al societății”.

„Începutul fiecărui an școlar ne amintește faptul că o societate în care școala contează are evoluția asigurată. Debutul acestui an școlar se află sub semnul Marii Uniri, motiv de sărbătoare, de bucurie pentru fiecare dintre noi. Acest moment ne face să ne gândim că atunci când elevii, cadrele didactice și părinții au aceleași țeluri și înțeleg că trebuie să meargă pe același drum, uniți, respectându-și eforturile și înțelegându-și dorințele, rezultatele nu se vor lăsa așteptate. Dragi elevi, vă urăm să aveți un an școlar bun, să învățați lucruri folositoare și să vă bucurați de realizări! Stimați colegi și părinți vă dorim putere de muncă, răbdare și răspunsul așteptat din partea celor pe care îi educați!”, au mai punctat reprezentanții IȘJ Suceava.