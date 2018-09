Ai carte, ai parte de premii la Shopping City Suceava!

1200 de premii instant

La Shopping City Suceava începutul şcolii este motiv de bucurie.

Ai carte, ai parte de premii! Magazinele au pregătit noile colecţii de sezon, iar cumpărăturile sunt răsplătite cu premii numai bune de luat la şcoală.

În perioada 7 - 16 septembrie, clienţii care cumpără de minimum 150 lei pe un singur bon sau pe bonuri cumulate, din orice magazin din incinta Shopping City Suceava, câştigă pe loc unul din cele 1200 de premii instant.

„Am pus în joc superrechizite pentru noul an şcolar: sute de ghiozdane la modă, atât pentru copii mari sau de grădiniţă, penare, plastilină, stilouri, mape, puzzle-uri, seturi de creioane parfumate sau jocuri creative.Vino la Info Point-ul special amenajat în faţa magazinului Pepco cu bonurile de cumpărături, completează-ţi datele de identificare şi vezi ce ai câştigat!”, anunță reprezentanții Shopping City Suceava.

Parteneri de școală: Alexandria Librării, Noriel și Carrefour.

Donează rechizite!

Şi pentru că prima de zi de şcoală vine pentru toţi copiii, indiferent dacă sunt sau nu pregătiţi, este bine ca, în timp ce ne pregătim pentru şcoală, să ne gândim și la cei cu posibilități limitate, care sunt în risc de abandon şcolar.

Astfel, sub deviza “Ai parte, Dăruieşte carte”, Shopping City Suceava, în colaborare cu Salvaţi Copiii – Filiala Suceava, organizează o colectă de rechizite pentru a ajuta copiii care provin din medii defavorizate, din evidențele Salvați Copiii - Filiala Suceava, să-şi continue studiile.

„Pentru fapta ta cea mare, noi îţi mulţumim şi îţi scriem numele mic în #CatalogulGenerozității. Urnele pot fi găsite pe linia caselor de marcat Carrefour, în faţa Librăriei Alexandria şi în faţa magazinului Pepco, până pe 30 septembrie 2018.

Dacă încă nu ai terminat de cumpărat rechizite şcolare, adaugă pe listă un caiet, un stilou sau un penar în plus şi ajută un copil să continue studiile!”, spun inițiatorii campaniei umanitare.

Oferte pentru noul an şcolar

La Tezyo by Otter, beneficiezi de o superreducere de 25% la articolele pentru copii şi de 25% la al doilea produs pentru tine, până pe 9 septembrie, la Benvenuti ai reducere de 30% la colecţia de toamnă – iarnă pentru elevi între 7 şi 9 septembrie, Grazzie Mille are reduceri promoţionale de până la 50%, iar Deichman a pregătit produse noi de „Back to School”.

Evel Mod şi Be you au pregătit o nouă colecţie de uniforme, iar necesarul pentru şcoală îl găseşti la Alexandria Librării, Noriel, Txm, Pepco sau Carrefour, care te așteaptă cu cele mai variate rechizite și jucării.

Magazinele de electronice din Shopping City Suceava au pregătit cele mai performante gadget-uri pentru școală, iar Mobexpert oferă reduceri de 20% la toate birourile, scaunele și etajerele pentru copii, până pe 9 septembrie.

Descoperă şi tu efectul noilor colecții de toamnă, la Shopping City Suceava!