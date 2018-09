1 - 30 septembrie

Salvați Copiii România și Alexandria Librării organizează și în acest an Campaniade responsabilitate socială „Cumperi tu, primesc și ei!”, ediția a IV-a. Organizatorii își reunesc forțele și în 2018 pentru a oferi copiilor o șansă la educație. ”Din 1950 îți pregătim ghiozdanul. Suntem mândri de asta și îți mulțumim!". Acesta este mesajul cu care Alexandria Librării îi întâmpină an de an pe școlarii mici și mari și pe părinții acestora pentru a păși cu dreptul într-un nou an școlar. "În același timp, suntem în continuare preocupați și de copiii care sunt în pragul abandonului școlar din cauză că nu au rechizite. În această toamnă, la început de an școlar, Alexandria Librării rămâne alături de programele Salvați Copiii România, iar împreună îi invităm pe toți românii să se implice în reeditarea succesului din anii trecuți al campaniei de responsabilitate socială <Cumperi tu, primesc și ei!>desfășurat în acest an sub sloganul <Cât costă să ai carte? O șansă!>”, au explicat reprezentanții Alexandria Librării.

Peste 50% dintre copiii din România trăiesc la limita sărăciei

Statisticile Salvați Copiii în ceea ce privește lipsa de educație și abandonul școlar sunt îngrijorătoare. Anual, 25.000 de copii abandonează școala. Mai mult, s-a constatat că există copii care nu au urmat și nici nu urmează vreo formă de școlarizare, ceea ce este alarmant. Peste 50% dintre copiii din România trăiesc la limita sărăciei. Aceste aspecte se reflectă în viețile a generații întregi de copii, influențând fundamental viitorul acestora. „Acestea sunt motivele pentru care, timp de trei ani la rând, 2015-2017, am desfășurat campania <Cumperi tu, primesc și ei!>.Rezultatele campaniilor din anii trecuți, când sute de copii nevoiași s-au bucurat de începutul anului școlar la fel ca orice alt copil, ne-au încurajat să vă lansăm aceeași invitație și în 2018. Peste 300.000 de români au răspuns pozitiv la invitația noastră, iar rechizitele au ajuns exact acolo unde era cea mai mare nevoie de ele”, au mai explicat organizatorii.

1% din cifra de afaceri a LibrăriilorAlexandria, sub formă de rechizite,va merge cătrecopiii nevoiași

În perioada 1 - 30 septembrie, clienții care vor pregăti ghiozdanele propriilor copii alături de Alexandria Librării și vor face orice achiziție din oricare din librăriile Alexandria aflate în 12 județe ale țării vor sprijini și copiii nevoiași înscriși în programele Salvați Copiii România. Alexandria Librării donează sub formă de rechizite către Organizația Salvați Copiii România 1% din cifra de afaceri. Astfel, fiecare persoană care va face cumpărături de orice natură din Alexandria Librării se alătură acestei campanii și face un gest concret de încurajare a educației. Alina Stredie, PR Specialist Alexandria Librării, îndeamnă toți sucevenii să participe în campania de reducere a abandonului școlar și a procentajului mare de analfabetism în rândul copiilor din România. Campania de responsabilitate socială ”Cumperi tu, primesc și ei!” este cel mai bun prilej pentru a vă implica și pentru a ajuta copii nevoiași din județ.