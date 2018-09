Eveniment

Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Ioan cel Nou”, situată la ieşirea din Suceava spre Ipoteşti, şi-a deschis porțile, pentru al XIII-lea an de activitate, luni, 3 septembrie. Fie că fac parte din grupa „Iepuraşii”, „Steluţele”, „Buburuzele”, „Îngeraşii”, „Fluturaşii”, „Albinuţele”, „Licuricii”, „Florile”, preşcolarii din cele opt grupe, unii îmbrăcaţi în costume populare, au participat la deschiderea noului an şcolar plini de emoţie, însoţiţi de părinţi, de bunici sau frăţiori mai mari, dar și de cadrele didactice. Începe o nouă călătorie pentru cei mici, dar și pentru dascălii lor, împreună descoperind cât de frumoasă, cât de fascinantă este lumea care ne înconjoară. S-a subliniat în debutul evenimentului și faptul că este nobilă misiunea unui dascăl care are rolul de a forma ”un om în primii ani de viață, punându-ne amprenta nu doar asupra dezvoltării cognitive, ci și asupra dezvoltării lui afective”, după cum a spus moderatoarea evenimentului, profesoara pentru învățământ preșcolarElizabeta Livan de laGrădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Ioan cel Nou”. Preșcolari și educatori deopotrivă pornesc pe o nouă treaptă către cunoaștere, „o nouă treaptă spre lumină”.

„Lumină pentru suflet, educație pentru viață”

Profesoara Maria Doncean, directoarea grădiniței, a spus că își dorește o colaborare frumoasă în noul an școlar, „să fim răbdători, să fim înțelepți, să fim mai buni, să fim alături de aceste frumoase mlădițe, de copiii dumneavoastră”. „De-a lungul timpului, rezultatele și performanțele obținute de către preșcolarii nostri au sporit încrederea părinților în învățământul preșcolar particular sucevean. Latura creștin - ortodoxă, promovarea valorilor și a tradițiilor românești, dar și a unei educații de calitate, bazată pe o pregătire permanentă, ne conferă un loc bine definit în alegerea părinților. Dorim ca și în acest an școlar educația pe care o promovăm să fie <Lumină pentru suflet, educație pentru viață>”, a completat directoarea Maria Doncean. Deschiderea anului şcolar a debutat cu o slujbă religioasă oficiată de Preasfinţitul Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, şi părintele Vartolomeu Chira, de la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, însoțiți de alți doi preoți, care i-au îndemnat pe toţi cei prezenţi, mici sau mari, să spună împreună rugăciunea „Tatăl nostru”, i-au stropit cu agheasmă şi au sfinţit fiecare încăpere în care îşi vor desfăşura activitatea preşcolarii din acest an. Preasfinţitul Damaschin Dorneanul a vorbit despre buna orânduire dintr-un stup de albine. „Ordinea care există într-un stup de albine nu există nici în cea mai performantă societate din zilele noastre. Nimeni nu-și ignoră fișa postului din stup, nimeni nu are tendința de a ocupa postul altuia. Fiecare știe ce are de făcut. Și nici o albină nu se consideră mai prejos sau mai presus decât cealaltă”, a completat Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor.

Promovarea valorilor autentice și educație de calitate

Prezentă la eveniment, profesoara Daniela Răileanu, inspector pentru învăţământul preşcolar, a spus că toți copiii ar trebui „să pășească în acest loc minunat cu bucurie, cu curiozitate, cu încredere și cu veselia care le este caracteristică vârstei. Iar dumneavoastră, dragi părinți, să vă aduceți aici copiii cu încredere, fiindcă deja există o instituție de referință la nivelul învățământului preșcolar sucevean, în care se promovează valorile autentice și educația de calitate”. Părintele Vartolomeu Chira, de la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, a spus la rândul său că echilibrul și cumpătarea trebuie să existe atât în familie, în societate, cât și în acest așezământ educațional. „Omul trebuie să culeagă în viață, precum albina, ceea ce este bun, frumos. Dacă mierea de albine este pentru trup, sfânta împărtășanie, rugăciunea sunt hrană pentru suflet. În această grădiniță a bisericii, tot timpul îi împărtășim pe copii în sărbători, iar duminica, îi duceți dumneavoastră la biserică și preoții îi împărtășesc. Această legătură sfântă între sufletele părinților și sufletele copiilor trebuie să fie permanent în armonie. Să vă dea Dumnezeu putere, sănătate, curaj, voință și întărire în credință”, a completat părintele Vartolomeu.