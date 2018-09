Sprijin

Nu mai puţin de 100 de fălticeneni au donat sânge sâmbătă, 1 septembrie 2018, la Fălticeni, în cadrul unei campanii demarate de Dorna Medical și Protoieria Fălticeni, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Suceava. Potrivit reprezentanţilor Dorna Medical, scopul acestei campanii civice a fost acoperirea deficitului de sânge din spitalele din judeţul Suceava, în special, și din România, în general. De precizat că nu este prima dată când atât Dorna Medical, cât și Protoieria Fălticeni se implică în astfel de campanii. Astfel, la finalul lunii iulie, compania medicală a avut un demers similar în Vatra Dornei, prin care a suplimentat stocurile de sânge de la Centrul de Transfuzie Sangvină din judeţ timp de o săptămână. Și la acţiunea de sâmbăta trecută, cetăţenii s-au mobilizat în Fălticeni, mai ales că atât Dorna Medical, cât și partenerii, dar și primăria municipiului au promovat campania de donare de sânge și au sensibilizat publicul cu privire la importanţa actului de donare. „Misiunea acestui proiect este tocmai susţinerea Centrelor de Transfuzie Sanguină în vederea refacerii de resurse de sânge atât de necesare la salvarea vieţilor. În judeţul Suceava, la fel ca și în celelalte din România, lipsa sângelui îi determină pe medici să amâne operaţiile care nu sunt urgenţe medicale”, au transmis reprezentanţii Dorna Medical. Prin intermediul acestei campanii umanitare, dr. Rodica Domnica Boca și Roman Boca, managerii Dorna Medical, și-au propus să continue o tradiţie începută cu ani în urmă în centrele companiei din Suceava.

Printre donatori s-a aflat și primarul din Fălticeni, Cătălin Coman

Potrivit reprezentanţilor Dorna Medical, un rol important în reușita acestei iniţiative l-au avut Biserica și Primăria. „Prin această iniţiativă arătăm că ne iubim aproapele ca pe noi înșine și ieșim dintr-un anumit egoism și individualism în care cădem în zilele noastre vrând, nevrând. Și atunci, din dorinţa de a ajuta oamenii s-a născut și dorinţa de a face campania de donare de sânge și, bineînţeles, cu ajutorul Dorna Medical, căci fără acest ajutor, nu știu în ce măsură s-ar fi putut realiza”, a declarat părinte protopop Adrian Dulgheru.

Printre donatori s-a numărat și primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, care a venit printre primii la Centrul de Imagistică Medicală Dorna Medical. „Eu, în calitate de simplu cetăţean, nu de primar, am donat sânge, pentru că am convingerea că trebuie dat un exemplu. În plus, având în vedere funcţia pe care o am, de data asta ca primar, trebuia să arăt cetăţenilor că este într-adevăr nevoie de asemenea gesturi”, a spus Cătălin Coman. Nu în ultimul rând, echipa Dorna Medical a ţinut să le mulţumească tuturor donatorilor și colaboratorilor săi, precizând că sângele donat de cei 100 de fălticeneni vor salva cel puţin 300 de vieţi.