O suceveancă în vârstă de 24 de ani, Florentina Loredana Prisăcaru, a fost diagnosticată în primăvara acestui an cu o formă rară de cancer, sarcom cu celule clare de părți moi. Cancerul de care suferă tânăra este deja în stadiul IV, însă Florentina este hotărâtă să lupte pentru viaţa ei. Vorbeşte deschis despre boală şi despre faptul că pentru a învinge lupta cu boala are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre noi.După îndelungi căutări şi vizite la medici din Franța şi Austria, Florentina a descoperit un tratament experimental în Statele Unite, California. Pentru a urma acest tratament de lungă durată, tânăra are nevoie de o sumă enormă de bani, aproximativ 500.000 de dolari. Cei care vor să o ajute pe Florentina să supraviețuiască pot face donații în următoarele conturi: Cont în lei: RO85BTRLRONMFRT254280401; Cont în euro: RO31BTRLEURCRT0254280401, beneficiar: Florentina Loredana Prisacaru. Tânăra a postat recent acest mesaj pe Instagram: ''I'm gonna stand up for my life! De aceea, vă cer bani! Pentru că am nevoie. De cât mai mulți! Din toate părțile posibile. Vorbim despre o boală care se tratează pe termen lung (sarcom cu celule clare de părți moi, metastaze, ultimul stadiu). Prin urmare, dacă sunt printre voi oameni care vor să mă susțină financiar ar fi minunat! Altfel... #keepingupthegoodvibes #cancerfighter Doamne ajută! Merci fain!! Cont donații: RO85BTRLRONMFRT254280401''.

Ajutați-o pe Florentina!

Florentina Prisăcaru a absolvit recent un master în Comunicare Audio-Video, din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice şi Administrative, şi are tot viitorul în față. Un viitor care poate deveni strălucit, dacă depăşeşte această boală... venită de nicăieri, cu consecințe grave. Mulți oameni s-au mobilizat în ultima perioadă, mai ales pe rețelele de socializare, şi vor să o ajute pe Florentina în lupta ei cu o boală crâncenă, dar nu imposibil de biruit. Voința ei, determinarea stau la baza unei lupte care trebuie dusă până la capăt, dar nu singură. Împreună cu toți cei care-i înțeleg durerea şi vor să o ajute acum, când are cel mai mult nevoie. Și nu sunt puțini acei oameni care vor să-i fie alături. Mesajele lor sunt emoționante: „Există în viață unele situații în care realizezi că grijile cotidiene, pe care noi toți le avem, devin nişte lucruri minore, în fața adevăratelor probleme... În această postare vreau să o cunoaşteți pe scurt pe Florentina, colega mea de master. Ea a fost diagnosticată, în urmă cu câteva luni, cu o formă rară de cancer (sarcom cu celule clare de părți moi, metastaze, ultimul stadiu), la cei 24 de ani pe care îi are... Curajul şi puterea interioară nu îi lipsesc, din contra, însă în această situație apelez la voi, cei pe care îi am în lista de prieteni. Este nevoie să ne alăturăm cât mai mulți în <echipa Florentinei>, în lupta pe care ea o duce, o luptă pe termen lung, o luptă în care cu ajutorul nostru poate să meargă la tratament în Statele Unite”, este unul dintre mesajele postate pe Facebook. Sunt şi alte mesaje: „Ea este Florentina (cum îi place ei să se prezinte), prietena mea şi este o luptătoare, doar că, în momentul de față are nevoie de puțin ajutor şi din partea noastră. Avem nevoie de voi!”.

Plânsul după viață...

Un alt mesaj emoționant, în campania de ajutorare a Florentieni: ”Am stat şi m-am gândit astăzi la viață destul de mult. Nu de puține ori ne simțim sufocați de ceea ce numim greutăți. Am plâns când mi-am pierdut vocea pentru câteva zile, spunând că fără ea, nimic nu mai are rost. Da, am plâns când nu am intrat la liceul dorit, am plâns când mi-a murit câinele, şi am plâns când mi-a murit pisica sau papagalul; am plâns când m-am simțit trădată sau când am pierdut iubiri şi oameni. Însă... nimic nu se compară cu plânsul după viață. Nu vreau să întristez pe nimeni, din contră, sunt sigură că mesajul va ajunge la mulți dintre voi, care veți da o mână de ajutor. Flori vorbeşte cât se poate de deschis despre boală, şi despre necesitatea banilor, iar eu sunt sigură că punând mâinile în jurul ei, puterea pe care ea o simte acum se va face din ce în ce mai mare, până va sparge tot ce e rău în ea. Da, Flori este puternică, pentru că noi vom fi lângă ea. Donați, ajutați, dați un share... este atât de simplu... Cont donații: RO85BTRLRONMFRT254280401”.

Și mesajele curg necontenit: ”Haideți să ajutăm! Cât de puțin contează. Nu prea obişnuiesc să vă cer ajutorul, dar acum vă rog din suflet să donați pentru Flori. Cea mai talentată prezentatoare, cea mai blândă şi mai bună femeie pe care o cunosc a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer. Vorbim despre o boală care se tratează pe termen lung (sarcom cu celule clare de părți moi, metastaze, ultimul stadiu). Nu e doar lupta ta, Florentina Prisăcaru, suntem alături de tine, suflet bun!”. Da. Oamenii sunt buni, sensibili şi empatizează mereu cu suferința unei persoane dragi sau a unei persoane pe care nu o cunosc, dar care trece printr-un moment greu al vieții. Trebuie să fim mulți, trebuie să fim alături de Florentina, pentru că lupta este dureroasă şi costisitoare, dar voința şi dorința ei de viață sunt mult mai puternice. Și noi putem fi parte din povestea ei. O poveste care poate avea un final fericit. Trebuie doar să ne dorim să ajutăm. Atât. Este atât de simplu!