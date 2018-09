Inițiativă

O frumoasă inițiativă a elevilor Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava s-a transformat într-o minunată experiență trăită de bobocii ștefaniști în săptămâna 13-17 august.

Pentru a-i întâmpina așa cum se cuvine pe proaspeții lor colegi și pentru a le ura un „bun venit” într-un mod memorabil, elevii au organizat „Vara ștefaniștilor”, o școală de vară atractivă, cu activități variate.

Înscriindu-se în număr foarte mare, mult peste așteptări, bobocii au participat cu entuziasm la activitățile pregătite cu mult suflet de colegii lor mai mari și de profesorii care li s-au alăturat cu bucurie, potrivit organizatorilor.

Activități desfășurate în perimetrul colegiului, precum: introducere în pop-culture, activități de teambuilding, „escape room”, „treasure hunt”, dezbateri academice, „Dincolo de oglinzi – fizica între curiozitate și pasiune”, „Sfânta oră de istorie”, „Să construim lumea”, experiențe inedite de improvizație cu teatrul „Π”, atelier de scriere creativă și altele, în aer liber, au fost un prilej minunat pentru boboci de a se acomoda cu viața de ștefanist, dar și pentru elevii organizatori de a arăta ceea ce pot în materie de inițiativă, organizare, prietenie, mobilizare.

„Totul a pornit de la dorința și inițiativa noastră de a îi ajuta pe viitorii boboci să scape de emoțiile pe care, în mod firesc, le-ar fi avut la începutul anului școlar, odată cu intrarea într-un nou colectiv. Astfel, prin activitățile pe care le-am organizat (Treasure Hunt, Escape Room, Teambuilding, activități cu profesorii voluntari), am urmărit apropierea bobocilor și dezvoltarea abilităților acestora de a lucra și a comunica în echipă. Fiind prima ediție, nu am avut un punct de plecare, dar prin organizare și multă muncă, am reușit să stabilim și să punem la punct un program pe care viitorii elevi de clasa a IX-a l-au găsit atractiv și cu care au interacționat într-un mod plăcut”, a mai transmis organizatorii.

Aceștia au mai adăugat că primind feedback-uri pozitive atât din partea bobocilor, cât și din partea profesorilor și a voluntarilor implicați în organizare, speră că următoarele ediții să atragă tot mai mulți elevi dornici de a lua parte la „Vara ștefaniștilor”.

În cadrul primei ediţii a şcolii de vară au participat peste 100 de boboci, în activităţile programate implicându-se 27 de liceeni şi şase profesori voluntari.