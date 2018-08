Clarificare

Apetenţa unor salariaţi ai Primăriei Suceava de a-şi susţine copiii să se înscrie la concursurile de angajare în instituţie este discutabilă doar din punct de vedere moral, nu şi din perspectiva legalităţii, a declarat primarul Ion Lungu, întrebat, ieri, în conferinţă de presă, despre această problemă. Primarul a afirmat că, dacă moral, se poate purta o discuţie despre angajările de familii, „legal vă spun că au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi copii din oraş”.

Mai mult, în opinia sa, problemele de etică ar trebui să şi le ridice angajaţii ai căror copii participă la concursuri de angajare la primărie.

„Eu zic că problema este la ei, nu la mine, ca primar. Eu nu am cum, conform legii, să interzic să vină la primărie să lucreze pentru că lucrează aici mama sau tata. E la fel cum aş interzice să vină la licitaţie o firmă care nu lucrează cum trebuie. Nu am baza legală să-i spun unul angajat: copilul tău nu are voie să se înscrie la concurs. Moral, da, putem discuta. Problema asta este la nivel naţional, nu numai la Suceava, şi rezolvarea ei nu ţine de mine, ca primar”, a afirmat edilul.

Ion Lungu a subliniat că de concursurile de angajare la primărie nu se ocupă el, ba chiar i s-a întâmplat să întâlnească „mulţi tineri despre care nici nu ştiu dacă lucrează la primărie, nu i-am văzut în viaţa mea”. ”Aflu din ziare ce s-a întâmplat la concursuri, mă întâlnesc cu ei prin lift”, a afirmat primarul. Recomandarea lui pentru subordonaţii din primărie este „să fie mai precauţi” în privinţa deciziei de a-şi aduce membrii familiei să le fie colegi de serviciu.

Anul trecut, familia Văideanu a încasat de la primărie echivalentul a peste 25.000 de euro

Cel mai recent caz de acest fel este angajarea, ca poliţist local, a arhitectului Vlad Văideanu, fiul directorului executiv economic Elisabeta Văideanu şi al şefului Biroului de investiţii din primărie, Ştefan Văideanu. Vlad Văideanu a absolvit în 2011 Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”, din Iaşi, şi a lucrat la o firmă de profil. În data de 6 august a.c. a susţinut şi a promovat concursul de angajare la Poliţia Locală a municipiului Suceava, instituţie în subordinea primăriei, la compartimentul Disciplina în construcţii şi afişaj stradal. A fost singurul candidat înscris la concurs şi a fost angajat pe postul de consilier principal, care presupune atât muncă de birou, cât şi de teren, precum şi obligaţia de a merge la serviciu în uniforma de poliţist local.

Întrebat dacă la interviul de la concurs a avut curiozitatea să afle de la Vlad Văideanu de ce renunţă la arhitectură pentru a deveni poliţist local, noul lui şef, Ovidiu Doroftei, a declarat, ieri, că i-a adresat această întrebare. „A spus că de-a lungul carierei de arhitect a avut ocazia să vină în contact cu disciplina în construcţii şi că i se pare provocator să lucreze şi în zona asta”, a declarat directorul Poliţiei Locale a municipiului Suceava, Ovidiu Doroftei.

Menţionăm că, potrivit declaraţiei de avere a directorului executiv Elisabeta Văideanu, postată în data de 4 iunie 2018, venitul încasat de aceasta de la Primăria Suceava, în anul 2017, a fost de 92.963 de lei, adică circa 19.779 de euro/an. Soţul ei, Ştefan Văideanu, a încasat în 2017 suma de 18.225 de lei de la Inspectoratul Şcolar Judeţean şi 25.875 de lei de la Primăria Suceava, adică în total 44.100 de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 10.000 de euro/an.