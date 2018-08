Optimism și culoare

Un perete exterior al sălii de sport a Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, gri și monoton, a fost șevaletul pe care câțiva absolvenți ai instituției au zugrăvit „Florile cerului”, o pictură murală de 128 de metri pătrați.

S-au înarmat cu pensule, culori și echipamente de protecție și au dat viață zidului din curtea interioară a liceului, acum un loc mult mai primitor, mai cald, deschis, unde elevii se simt mai creativi, încrezători și confortabil.

Flori uriașe furate din basme, un soare îmbujorat și zâmbitor, căsuțe luminoase, parcă din turtă dulce, sunt câteva din coordonatele care alcătuiesc tabloul imens, un spațiul al explorării și visării.

Toate elementele, desprinse parcă dintr-o poveste suprarealistă, sunt supravegheate cu maximă vigilență de Elvira, o pisică neagră, simpatică și ageră, de ani de zile mascota liceului, foarte populară în rândul tuturor elevilor.

Lucia este absolventă a Colegiului „Petru Rareș”, fiind actualmente studentă la Psihologie. I-a plăcut proiectul și a ales să se implice, coordonând echipa de artiști amatori alcătuită pentru „Florile cerului”.

”Sunt foarte mulțumită de rezultat, mai ales că la început, când văzusem peretele, mi se părea că va dura foarte mult până vom realiza totul. Transmite energie pozitivă, veselie, prin culori vii. Am terminat lucrarea în circa 10 zile, am început cu instruirea, cu protecția muncii, s-au instalat schelele și am trecut la treabă. Doamna profesoară de desen ne-a făcut schița pe care am urmat-o, însă copiii au fost cei care au ales elementele - florile, căsuțele, inclusiv pisica Elvira, mascota școlii. Cei mai mari au stat mai mult sus, la pictat norișorii și soarele, la al treilea nivel”, a mărturisit Lucia.

De partea cealaltă, profesorii coordonatori au arătat că „elevii au fost invitați să-și exploreze gândurile, nevoile și emoțiile pe care le trăiesc atunci când privesc zidul din grădină, să-și imagineze posibilități de reprezentare a poveștilor pe care ei le văd semnificative pentru comunitatea școlii noastre”.

Parc educațional în curtea școlii

Pictura imensă este parte a unui proiect de reconfigurare a parcului din curtea instituției, prin amenajarea mai multor spații atractive și neconvenționale, destinate elevilor, complementare zonelor de învățare tradiționale.

Profesorii coordonatori au adăugat că toți cei implicați au lucrat împreună și au ales elementele care vor constitui tabloul din parcul educațional.

„Copiii și-au dorit să picteze flori care să-i reprezinte pe ei, vegheați de un soare blând, cu ochii mari, albaștri, ale cărui raze reprezintă dragostea părinților și a profesorilor. Aceste flori își iau treptat zborul, devenind păsări albe care zboară spre soare. Căsuțele din lemn cu inimă la geam simbolizează iubirea pe care copiii o simt pentru întreaga Creație”, au adăugat prof. Anca Greculeac și prof. Anamaria Fomin.

Amenajarea parcului educațional de la Colegiul „Petru Rareș” s-a realizat în cadrul unui proiect finanțat de Raiffeisen Bank și se află la intersecția altor două proiecte europene derulate de instituție.

Obiectivul proiectului propus de Colegiul „Petru Rareș” are în vedere realizarea „unor spații atractive și stimulatoare, unitare, destinate educației non-formale în aer liber, vizând în special educația civică și educația pentru ecologie urbană”.