The Motans va concerta în deschiderea anului universitar

USV

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) le pregăteşte studenţilor instituţiei o surpriză plăcută, aceştia urmând să sărbătorească debutul noului an universitar alături de una dintre cele mai îndrăgite trupe de la momentul actual, The Motans.

Concertul este programat pentru data de 1 octombrie, pe esplanada din faţa corpului A, din strada Universităţii. Intrarea este liberă.

The Motans este o trupa provenită din Republica Moldova care şi-a făcut debutul şi pe piaţa din România şi care a înregistrat un succes ameţitor. The Motans au dovedit creativitate, originalitate printr-un mesaj puternic şi direct, având un succes imens mai ales în rândul publicului tânăr. Band-ul este format din solistul Denis Roabes, Damian Rusu - chitară, Ali Said - tobe, Matei Capitanu - bass.

Tot la Universitatea din Suceava, luna octombrie aduce o serie de spectacole care se vor desfăşura în Auditorium sau în Gradina Englezească, dintre care amintim Ada Milea, Scarlet Aura, Teatrul din Mansardă.

Instituţia va reveni cu informaţiile privind ora şi locul de desfăşurare pentru fiecare eveniment în parte.