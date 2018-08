Eveniment

Ediţia de anul acesta a unuia dintre cele mai importante evenimente culturale din Suceava, Simfonii de Toamnă, va avea loc în data de 13 septembrie, începând cu ora 19:00. Evenimentul este organizat de Clubul Rotary Suceava-Bucovina, preşedintele acestuia, Nicu Zgabei, precizând că anul acesta sucevenii vor petrece o memorabilă seară de toamnă în compania renumiţilor artişti de la Opera Naţională Română Iaşi, care vor interpreta arii celebre de muzică clasică.

„Spre mijlocul primei luni de toamnă, oraşul Suceava va vibra pentru câteva ore, iar orchestra, corul şi corpul de balet vor reuni 140 de artişti de elită”, a spus Nicu Zgabei. Concertul extraordinar Simfonii de Toamnă va avea loc pe esplanada Casei de Cultură din Suceava, accesul făcându-se doar pe bază de invitaţie, începând cu ora 18:00.

La rândul său, managerul acestui proiect, Dan Ioan Cuşnir, a precizat că „Dăruiţi comunităţii împreuna cu Rotary” va fi mesajul cu care membrii Clubului vor organiza acest proiect şi în anul 2018, „după extraordinarele ecouri ale primelor şase ediţii ale evenimentului”.

„Organizarea regalului de muzică clasică la Suceava Simfonii de Toamnă, care a ajuns la a şaptea ediţie, va fi posibilă datorită partenerilor care ni s-au alăturat în eveniment, alături de aceştia proiectul fiind susţinut de nume importante din mediul de afaceri local, de autorităţile locale şi de mass-media”, a spus Dan Ioan Cuşnir.

El a amintit că primele şase ediţii ale evenimentului au adus în faţa publicului sucevean artiştii de la Filarmonica din Botoşani, în 2012 şi 2014, de la Opera Naţională Română din Iaşi, în 2013 şi 2016, de la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău, în anul 2015, şi de la Filarmonica „George Enescu” din Iaşi, în 2017.

„Acest eveniment a ajuns de la statutul de proiect la statutul de eveniment datorită superbului public, datorită sucevenilor care s-au regăsit în ceea ce am adus pe scenă şi ne-au determinat să fim mai buni cu fiecare an ce trece. Aceasta este normalitatea spre care ne îndreptăm şi pe care ne-o dorim la noi acasă, în Suceava”, a declarat Dan Ioan Cuşnir, care a mai adăugat că „ne bucură foarte mult că toamna la Suceava este acum asociată cu Simfoniile. Trăim cu convingerea că oricât de mult am încerca să facem pentru comunitatea din Suceava, nu este suficient, aceasta merită întotdeauna mai mult decât ceea ce putem noi face”.

Clubul Rotary este o organizaţie a oamenilor de afaceri şi a reprezentanţilor diferitelor profesii, care asigură servicii umanitare, promovează standarde etice înalte în toate domeniile de activitate şi stimulează relaţiile de bună înţelegere între membrii comunităţii.