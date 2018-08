Tupeu maxim

Gruparea de hoţi care acţiona în zona Rădăuţi a fost anihilată de poliţişti. Oamenii legii au efectuat în cursul zilei de vineri 6 percheziţii la locuinţele a patru dintre cei vizaţi, ocazie cu care au găsit şi o parte din obiectele furate.

Pe numele a doi dintre suspecţi au fost emise mandate de arestare pentru o perioadă de 30 de zile, în timp ce alţi doi suspecţi au fost plasaţi sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În arestul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Suceava au ajuns Puiu Filip, de 17 ani, din Rădăuţi, şi Petre Popescu, de 18 ani, tot din Rădăuţi. Faţă de aceştia doi cercetările se derulează pentru mai multe capete de acuzare, respectiv „tentativă la infracțiunea de tâlhărie calificată”, „furt calificat”, „tentativă la infracţiunea de furt calificat” şi „lovirea sau alte violenţe”.

În acelaşi dosar au fost plasaţi sub control judiciar şi doi tineri din Ştefăneşti-Botoşani. Este vorba de Ionuţ Feraru, de 20 de ani, şi Fernando Todiriu, de 18 ani.

Au intrat în camera în care dormea soţia primarului din Satu Mare

Gruparea era bine organizată şi lucra după un scenariu bine-stabilit. În general, acţiona la casele unde proprietarii lipseau, dar au fost şi excepţii. Săptămâna trecută a fost vizată locuinţa primarului din Satu Mare, Ştefan Cramarciuc. În noaptea de 22 spre 23 august, hoţii au intrat în casa primarului, fără a şti că acesta şi soţia sa erau în interior.

După ce au luat 100 de euro şi aproximativ 400 de lei din portofelul primarului şi din geanta soţiei, cheia de la un Opel Corsa, precum şi un spray paralizant, hoţii au intrat într-o cameră în care dormea femeia.

„Era cred că 2 noaptea când am auzit-o pe soţia mea că mă strigă. Eu eram în camera alăturată şi am venit cât se poate de repede. Nu am apucat să mai văd decât o maşină care pleca din spatele casei. Ulterior, am urmărit imaginile pe camerele de supraveghere ale Primăriei, imagini pe care le-am dat poliţiei, ocazie cu care s-a putut stabili numărul de înmatriculare al maşinii folosite de hoţi. E bine că nu s-a întâmplat şi altceva, că puteau deveni violenţi în momentul în care au fost surprinşi de soţia mea”, a arătat Ştefan Cramarciuc.

În altă situaţie l-au agresat pe proprietar pentru a putea fugi

Cazul primarului din Satu Mare este unul care s-a finalizat fără violenţe, dar nu de fiecare dată s-a întâmplat la fel. În noaptea de 10 spre 11 august, gruparea a acţionat la locuinţa unei familii din Măneuţi, comuna Frătăuţii Vechi.

Era ora 5.00 dimineaţa, când proprietarul aflat în casă a auzit zgomote în curte, motiv pentru care a ieşit să vadă ce se întâmplă. Pe geam a observat că mai multe persoane încercau să deschidă uşile de la intrarea în casă.

Când a ieşit în curte a observat doi bărbaţi, care au sărit gardul şi au fugit la o maşină care îi aştepta cu gândul de a se face nevăzuţi. Proprietarul a plecat în urmărirea lor pentru a încerca să-i oprească, ocazie cu care a fost lovit de cei doi, care în final au scăpat.

Au fost prinşi la Suceviţa într-o maşină în care aveau mai multe bunuri furate

Cei patru au fost prinşi în noaptea de joi spre vineri, la Suceviţa. Maşina care participase şi la furturile anterioare, şi care între timp fusese identificată, a fost oprită în trafic, iar autorii legitimaţi. Astfel, s-a stabilit că este vorba de Puiu Filip şi Petre Popescu, ambii din Rădăuţi, respectiv Ionuţ Feraru şi Fernando Todiriu, ambii din Ştefăneşti.

„Cu ocazia examinării autoturismului au fost identificate mai multe bunuri ce corespundeau descrierii bunurilor sustrase în ultima perioadă de la diverse părți vătămate. Ca urmare a celor prezentate, s-a solicitat și obținut de la Judecătoria Rădăuți emiterea a șase autorizații de percheziții la locuințele suspecților de pe raza municipiului Rădăuți și a orașului Ștefănești”, se arată într-un comunicat de presă remis de IPJ Suceava.

La numai 17 ani, Filip Puiu are în spate o vastă activitate infracţională

Interesant este că unul dintre autori, Filip Puiu, era un client fidel al poliţiştilor. La începutul acestei luni a fost oprit de poliţişti la volanul unui autoturism BMW, fără a avea permis de conducere pentru nici o categorie auto. De asemenea, autoturismul condus de acesta avea montate plăcuţe de înmatriculare false, emise de autorităţile din Bulgaria pentru un autoturism marca Mercedes.

Cu ocazia cercetărilor derulate de lucrătorii Secţiei de Poliţie Rurală Gălăneşti a fost dispusă începerea urmăririi penale cu privire la infracţiunile de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” şi „instigare la infracţiunea de fals intelectual”.

De această dată fapta tânărului de 17 ani constă în aceea că a condus pe DJ 178F, prin comuna Gălăneşti, autoturismul BMW 318 i, cu alte numere de înmatriculare, fără a poseda permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule şi fără să aibă asupra lui documentele prevăzute de lege pentru control.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi a dispus la rândul său continuarea urmăririi penale faţă de suspect pentru săvârşirea infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, „punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare” şi „instigare la infracţiunea de fals intelectual”.

Filip Puiu a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, având interdicţia de a părăsi localitatea de domiciliu.

Fireşte, această interdicţie nu a fost respectată, iar Filip Puiu şi-a continuat activitatea nestingherit. De altfel, el mai are şi o condamnare cu suspendare în urma furtului unui autoturism, cu care s-a izbit în gardul unei locuinţe.