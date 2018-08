Rezultat

Cişmeaua căzută pradă tonetei de fast-food a lui Andrei Ciutac, fiul secretarului Primăriei Suceava, Ioan Ciutac, a revenit, ieri, în parcul Tătăraşi, după ce cotidianul nostru a semnalat dispariţia acesteia. Asta după ce, la primele ore ale dimineţii, mai mulţi responsabili din primărie ne-au explicat că, de fapt, în parc nu a existat nici o cişmea! „În proiect nu era prevăzută nici o cişmea, poate o fi fost una pusă de băieţii de acolo, de la zona de agrement”, a fost fraza pe care am auzit-o constant ieri dimineaţă.

În urma insistenţelor noastre, că totuşi cişmeaua nu doar că a existat, dar a şi fost folosită de foarte mulţi suceveni care au fost în parc şi au vrut să-şi astâmpere setea, aceasta a fost „găsită” cu tot cu cana albastră, legată cu lanţ, aşa cum era pe amplasamentul pe care acum tronează rulota Ciutac.

La orele prânzului, câţiva muncitori de la Domeniul Public au început să o reinstaleze, de data aceasta în stânga clădirii de unde se iau crosele de golf, şi în câteva ore trebuia să fie funcţională.

Până la închiderea ediţiei n-am reuşit să aflăm cine a luat decizia primei amplasări a cişmelei, benefică mai ales pentru copiii şi bunicii care vin în parc şi nici cine a decis desfiinţarea ei pentru a face loc tonetei tânărului Ciutac.

Gestul a fost cu atât mai sfidător cu cât cişmeaua era unica sursă de apă potabilă gratis din parcul Tătăraşi, vizitat de sute de copii în această perioadă de vacanţă.

Întrebat, miercuri, despre dispariţia cişmelei din parc, Andrei Ciutac ne-a răspuns că nu ştie să fi fost acolo o cişmea şi că amplasamentul i-a fost indicat de primărie, la obţinerea certificatului de urbanism.

Despre aceeaşi problemă, primarul de Suceava, Ion Lungu, ne-a declarat, miercuri, că va cere, joi, informaţii de la Direcţia Domeniului Public vizavi de cele sesizate de noi, ceea ce se pare că a şi făcut şi a dispus reamplasarea cişmelei.

Tot în necunoştinţă de cauză a fost primarul, conform propriilor afirmaţii, şi despre aprobarea pentru toneta lui Andrei Ciutac, aceasta fiind dată după ce edilul a plecat în concediu şi l-a lăsat în loc pe viceprimarul Lucian Harşovschi.

„Pe cuvânt de onoare că nu am ştiut de această rulotă. Am aflat când am venit din concediu, am şi documentul martor, care nu este semnat de mine, este semnat de domnul viceprimar (n.r. Lucian Harşovschi), în data de 25.07.2018, la o săptămână după ce eu am plecat în concediu. Pe cuvânt de onoare că n-am ştiut”, a declarat primarul. El a mai spus că, după data de 25 octombrie a.c., când expiră cele trei luni pentru care primăria a aprobat activitatea comercială a firmei lui Ciutac în parcul Tătăraşi, contra unei taxe de 1.860 de lei pentru toată perioada, „obligatoriu acea rulotă va dispărea de acolo”.