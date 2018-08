Bucovina Rock Castle

În perioada 24-26 august, în parcarea şi în şanţul de apărare al Cetăţii de Scaun al Sucevei se desfăşoară festivalul Bucovina Rock Castle.

Printre trupele principale care vor cânta se numără Primordial (Irlanda), De Staat (Olanda), Bucovina, 1000mods (Grecia), Jinjer (Ucraina), Luna Amară şi Dordeduh.

În toate cele trei zile ale festivalului concertele vor începe la ora 16:30 pe scena 2, din parcarea de pe platoul Cetăţii de Scaun, şi vor continua de la ora 19:00, pe scena 1, din şanţul cetăţii.

Concertele de vineri vor avea loc în următoare ordine: scena 2 – Lexem (16:30), Linear Disorder (17:15) şi Nightrain (18:00); scena 1 – Relative (19:00), Roadkill Soda (20:00), Dirty Shirt (21:00), Implant Pentru Refuz (22:00) şi De Staat (23:00). Pentru ziua de sâmbătă sunt programate următoarele concerte: scena 1 - Contraband X (16:30), Black Out (17:15), Katara (18:00); scena 1 - 9 Ani Lumină (19:00), Toy Machines (20:00), Robin And The Backstabbers (21:00), Luna Amară (22:00) şi 1000mods (23:00). Duminică, în ultima zi a festivalului, vor cânta trupele: scena 2 – Tenebres (16:30), Symphress (17:15), Paradox Theory (18:00); scena 1 - Gray Matters (19:00), Dordeduh (20:00), Jinjer (21:00), Primordial (22:00) şi Bucovina (23:00).

Târgul Olarilor „Ochiul de Păun”, la Rădăuţi

Municipiul Rădăuţi găzduieşte în acest weekend, în perioada 24-26 august, a XXXVI-a ediţie a Târgului Olarilor „Ochiul de Păun”, acţiune care va include activităţi culturale şi artistice, de la expoziţii şi concerte, la spectacole de muzică populară şi uşoară.

Manifestarea are ca scop cunoaşterea, popularizarea, stimularea realizării şi valorificării produselor autentice specifice centrelor de olărit din ţară şi din străinătate.

Alături de olari vor participa şi meşteri populari din alte domenii tradiţionale, ca sticlărie, pielărie, sculptură în lemn, împletituri, ouă încondeiate, cusături populare, iconografie etc.

Prima zi a manifestării, vineri, 24 august, va debuta cu o expoziţie cu vânzare de antichităţi, în parcul central, apoi la ora 11.00 va avea loc deschiderea oficială a Târgului Olarilor.

Pentru sâmbătă seară organizatorii au pregătit, de la ora 20.00, un show cu artişti locali şi cu DJ Dani şi trupa Vice, apoi de la 21.45 festivitatea de premiere a campionatului de minifotbal dotat cu Cupa Nikodemus-Babiuc, iar de la 22.00, un megaconcert cu formaţia Compact.

În ultima zi a manifestării, duminică, 26 august, de la ora 15.00, va fi organizat un spectacol folcloric susţinut de ansamblurile folclorice „Florile Bucovinei” de la Casa Municipală de Cultură Rădăuţi, „Codrişor” din Dorneşti, „Vatra Strămoşească” din Huşi şi „Sălceanca” din Salcea. În jurul orei 15.30, va avea loc decernarea premiilor Târgului Olarilor pe cele două secţiuni, tradiţie şi creaţie, iar spectacolul va continua cu recitaluri susţinute de interpreţii Ionela Popescu şi Marius Zgâianu. De la ora 20.00, pe scenă vor urca artiştii locali Sorin Costiuc & trupa Simply, iar seara se va încheia cu evoluţia Iulianei Beregoi şi a trupei Maxim.

Vineri, 24 august

Conferinţa "România în Primul Război Mondial"

Biblioteca Bucovinei găzduieşte vineri, de la ora 13.00, în sala de artă Elena Greculesi, conferinţa susţinută de conf. univ. dr. Florin Pintescu - "România în Primul Război Mondial".

Sâmbătă, 25 august

Festivalul Internaţional de Literatură Satirico-Umoristică „Umor fără frontiere în Ţara de Sus”

Sâmbătă, 25 august, la ora 11, la Căminul Cultural Vamaeste programată cea de a VII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Literatură Satirico-Umoristică „Umor fără frontiere în Ţara de Sus”, la care vor participa scriitori din partea locului, membri ai Cenaclului „Nectarie” Vama, dar şi invitaţi din ţară şi din Republica Moldova.

Evenimentul va debuta cu „Pagina de istorie” prezentată de Ioan Abutnăriţei (istoria Bucovinei) şi de Ion Cernat (istoria Comunei Vama), cu o prezentare a Asociaţiei „Universul Prieteniei” Iaşi şi lansarea antologiei de poezie „Treptele Prieteniei” prezentată de prof. Petronela Angheluţă, urmate de Festivitatea de premiere, la cele două secţiuni ale Concursului – poezie şi epigramă.

Momentele artistice surpriză şi prezentarea unor creaţii literare în lectura autorilor vor completa acest eveniment.

Duminică, 26 august

Sărbătoarea Muntelui, pe Rarău

Duminică, de la ora 11.00, la Câmpulung Moldovenesc, pe Rarău, va avea loc Sărbătoarea Muntelui, eveniment organizat de Consiliul Judeţean Suceava.