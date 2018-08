Tupeu maxim

Parcul Tătăraşi nu mai are nici o sursă de apă potabilă gratis pentru copiii care vin la joacă şi pentru toţi cei care aleg acest spaţiu din municipiul Suceava pentru recreere. Pe locul pe care până nu demult se afla singura cişmea din parc a fost amplasată şi singura tonetă la care se vând sucuri, apă, cafea şi dulciuri, care aparţine lui Andrei Ciutac, fiul secretarului Primăriei Suceava, Ioan Ciutac.

Cişmeaua care fusese instalată de primărie pentru ca vizitatorii parcului să aibă de unde să-şi potolească setea a fost pur şi simplu desfiinţată pentru ca toneta lui Ciutac să fie racordată la reţeaua de apă.

Andrei Ciutac a declarat, ieri, că nu ştia ca acolo să fi fost o cişmea, că nu a văzut-o niciodată, afirmând că nu el a desfiinţat singura sursă de apă potabilă gratuită din parc. ”Eu am făcut cerere pentru certificat de urbanism şi am solicitat să fiu cât mai aproape de sursa de apă, de energie electrică şi de canalizare”, a spus fiul secretarului primăriei. Întrebat în mod explicit dacă primăria i-a indicat amplasamentul, exact pe locul cişmelei, şi dacă tot primăria a fost cea care a desfiinţat-o, Ciutac a răspuns că da. Asta înseamnă că favoarea i-a fost făcută de colegii de serviciu ai tatălui său, dar se poate spune că practic a luat cu japca cişmeaua.

Contactat telefonic pentru explicaţii legate de distrugerea singurei cişmele pe care municipalitatea a amplasat-o în acest parc, întins pe 7 hectare, primarul Ion Lungu a declarat că nu ştie nimic despre asta. „Voi cere informaţii de la Direcţia domeniului public vizavi de cele sesizate de dumneavoastră”, a declarat Lungu.

Lungu: ”Pe cuvânt de onoare că nu am ştiut”

De altfel, şi în conferinţa de presă de ieri dimineaţă, primarul a reafirmat că aprobarea pentru toneta lui Andrei Ciutac s-a dat fără ştirea lui, în perioada în care se afla în concediu.

„Pe cuvânt de onoare că nu am ştiut de această rulotă. Am aflat când am venit din concediu, am şi documentul martor, care nu este semnat de mine, este semnat de domnul viceprimar (n.r. Lucian Harşovschi), în data de 25.07.2018, la o săptămână după ce eu am plecat în concediu. Pe cuvânt de onoare că n-am ştiut”, a declarat primarul, subliniind că, deşi decizia nu i-a aparţinut, în calitate de primar şi-o asumă pentru că din punct de vedere al legalităţii nu poate fi contestată.

Totodată, garantează că, după data de 25 octombrie a.c., când expiră cele trei luni pentru care primăria a aprobat activitatea comercială a firmei lui Ciutac în parcul Tătăraşi, contra unei taxe de 1.860 de lei pentru toată perioada, „obligatoriu acea rulotă va dispărea de acolo”.

„Nu o împământenim, să îi prelungim cu 3 luni şi alte 3 luni şi aşa mai departe. La data de 25 octombrie această rulotă va dispărea de acolo şi până în primăvară vom avea o licitaţie pentru cafenea, cu procedură închisă, aşa cum se face, cu caiet de sarcini aprobat în Consiliul Local. Să fie o firmă titulară, la care o să-i dăm cafeneaua pe 2-3 ani de zile, ca să poată să-şi facă o strategie în ceea ce priveşte aceste servicii auxiliare la zona de agrement”, a declarat Ion Lungu.

Liber la tonete în parcul Tătăraşi, până pe 25 octombrie

De asemenea, primarul de Suceava a precizat că, dacă în perioada următoare vor fi şi alte solicitări pentru amplasarea de tonete în parcul Tătăraşi, acestea vor fi aprobate de primărie, cu condiţia să aibă „o anumită estetică” şi „o dotare cât de cât civilizată”, „să nu vină cu două scaune şi o masă”.

Întrebat dacă este de părere că Andrei Ciutac i-a aşteptat plecarea în concediu pentru a-şi instala toneta cu cafea, sucuri şi fast-food în zona de agrement şi dacă îl deranjează modul în care a procedat, răspunsul lui Lungu a fost: „Nu pot să intru în zona de speculaţii, dacă a aşteptat sau nu să plec în concediu. Nu ştiu dacă mă deranjează, dar nici bine nu mi-a părut. Am fost pus în faţa faptului împlinit”.

Primarul este de părere că, dacă în absenţa sa, conducerea primăriei a decis să aprobe amplasarea de standuri sau tonete cu produse alimentare, acest lucru trebuia anunţat public pentru ca toţi comercianţii interesaţi să aibă şanse egale. „Este o procedură legală, se procedează aşa cu comercianţii de flori la 8 martie, la evenimente ocazionale, în perioada sărbătorilor de iarnă sau a celor pascale. Există această posibilitate, pe taxă forfetară. Dacă sunt şi alţi solicitanţi, cu siguranţă că le vom aproba, dacă au nişte dotări cât de cât civilizate”, a mai declarat primarul Ion Lungu.