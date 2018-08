Şefă pe şantier

Fie că îmbracă sacoul cu epoleţi, uniforma pompierului sau au pus, în mod profesionist, mâna pe volanul unui tir, tot mai multe femei îşi fac simţită prezenţa în domenii „rezervate”, în mod tradiţional, bărbaţilor.

Ambiţioasă şi cu un caracter suficient de puternic pentru a pătrunde într-un domeniu profesional ostil doamnelor, Alexandra Tărniceru, o tânără de 30 de ani, din Vatra Dornei, este şefă de şantiere în construcţii navale din Italia. Conduce ocompanie care oferă o gamă largă de servicii în cadrul procesului de producţie şi montaj de nave comerciale şi de agrement, iar cu sprijinul echipei sale de muncitori români, a predat peste 20 de nave pe care le-a construit de la zero.

Este cunoscută drept românca ce a construit cel mai lung iaht de pe Mediterana, un proiect ce a însemnat doi ani de şantier, „putere de muncă şi nebunie”, precum mărturiseşte tânăra, completând că „nu mi-am pierdut niciodată încrederea, şi asta m-a ambiţionat şi mai mult”.

Lucrează cu echipe de români

Alexandra este originară din Vatra Dornei, unde a crescut până la vârsta adolescenţei. Orăşelul de munte i-a oferit o mulţime de amintiri minunate, drumeţiile, activităţile sportive şi petrecerile cu prietenii la cabană zugrăvind o copilărie frumoasă.

Liceul şi facultatea le-a urmat la Bucureşti, studiind marketing şi gestiunea afacerilor, pentru ca mai apoi să aprofundeze finanţele în Marea Britanie.

De şase ani, biroul său nu este în vreo clădire de sticlă, cu multe etaje, ci în câte o hală imensă, unde se construiesc, de la A la Z, ambarcaţiuni de tot felul. Nu are un program de muncă de la 9 la 5, pentru că provocările sunt la orice pas, iar drumul Italia - România îl bătătoreşte de câteva ori pe lună. A ales să lucreze cu români bine pregătiţi, şcoliţi pe şantiere navale din ţară, chiar dacă halele în care construieşte iahturi şi vapoare se află pe teritoriul Italiei. Prin intermediul firmei sale, Staff SMB, orice proiect oricât de ambiţios trece prin toate etapele, de la proiectare la testare, pentru ca mai apoi să devină un succes.

„Am avut diverse joburi până acum şase ani, când datorită unor împrejurări mi-am deschis această firmă care are ca principal obiect de activitate construcţii metalice navale. Am încheiat contracte cu diverse şantiere mari din Italia. Am avut ambiţie şi noroc. Nu este o activitate uşoară, dar cum am mai spus, am oameni care mă susţin, personal calificat din România fără de care nu aş fi reuşit. Eu am devenit o imagine prin munca lor”, a povestit tânăra.

Deşi e privată de timp liber şi vacanţe prelungite, viaţa Alexandrei dincolo de şantiere înseamnă călătorii şi ieşiri cu prietenii.

„Nu prea mai am timp liber, dar când îl găsesc, fug”, a mai completat aceasta.

Visează să aibă propriul său şantier, iar la emulaţia şi vigoarea pe care Alexandra reuşeşte să le transmită, în ciuda vârstei şi a constituţiei sale delicate, nu e loc de pic de neîncredere.

Aprecieri şi pe plan local

Numele Alexandrei este tot mai pregnant în afacerile din domeniul naval, iar succesul său de peste graniţe are ecou şi pe plan local, tânăra fiind evidenţiată în cadrul Galei Femeilor antreprenor, de la Suceava. Evenimentul s-a desfăşurat la începutul acestei veri, aducând în prim-plan femei de succes în domeniul lor de activitate, care au dovedit că „antreprenoriatul nu are nici gen, nici vârstă”.