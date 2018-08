Răzbunare?

Un bărbat care a participat la ediţia inaugurală a Zilei Comunei Moara s-a trezit la plecarea spre casă că i-au dispărut numerele de înmatriculare de pe autoturism. Gherasim Şutu, proprietarul unui VW Caddy înmatriculat în Belgia, a povestit că a rămas stupefiat, mai ales că furtul plăcuţelor de înmatriculare s-a produs în plină zi.

„A doua zi, luni, trebuia să plec înapoi în Belgia, acolo unde muncesc. Dar fără numere de înmatriculare la maşină nu am mai putut pleca. Imediat ce am observat lipsa acestora am sunat la poliţie şi a venit un echipaj care a deschis un dosar penal”, a arătat Gherasim Şutu.

Pentru că maşina era parcată în apropiere de Primăria Moara, bărbatul s-a gândit să ceară imaginile de supraveghere de pe camerele instalate în zonă.

Şi a primit imagini din două unghiuri, ceea ce i-a permis să afle şi cine sunt autorii furtului.

„I-am recunoscut pe imagini pe un nepot al meu şi pe sora acestuia. Imediat ce am văzut imaginile l-am sunat pe nepot, care iniţial a negat totul, dar după ce i-am spus că am imagini cu el, a tăcut. După un sfert de oră a venit cu maşina la mine acasă şi mi-a aruncat plăcuţele de înmatriculare peste gard. Există imagini şi cu această parte”, a spus Gherasim Şutu.

Bărbatul crede că totul a plecat de la faptul că în urmă cu două săptămâni a avut o înmormântare în familie şi i-a interzis femeii care a participat la furt să fie prezentă.

„Au vrut să se răzbune pe mine. Ştiau că trebuie să plec la muncă în Belgia şi au vrut să mă împiedice. Sper să răspundă pentru fapta lor, pentru că eu sunt hotărât să merg până la capăt”, a concluzionat Gherasim Şutu.