Protest

Conducerea Primăriei Rădăuţi şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la faptul că acest municipiu nu a fost inclus de Consiliul Judeţean Suceava în programul Luna Diasporei. Primarul din Rădăuţi, Nistor Tatar, i-a transmis şefului administraţiei judeţene, Gheorghe Flutur, o notă de protest în care precizează că este frustrant faptul că al doilea municipiu din judeţ ca număr de locuitori nu şi-a găsit locul în cadrul acestui program. Nota de protest a Primăriei Rădăuţi a fost citită în plenul şedinţei de ieri a CJ Suceava de consilierul PSD Simion Sticleţ, acesta precizând că dacă programul manifestărilor dedicate diasporei „trecea” şi prin Consiliul Judeţean, acesta putea fi îmbunătăţit, iar municipiul Rădăuţi nu ar fi protestat în acest mod.

„Am luat la cunoştinţă de calendarul acţiunilor din cadrul programului Luna Diasporei, ediţia a treia, program iniţiat şi coordonat de către Consiliul Judeţean Suceava. Apreciem preocuparea dumneavoastră pentru preţuirea cetăţenilor români, locuitori ai judeţului Suceava, care lucrează în străinătate, aducându-şi aportul la dezvoltarea localităţilor din care provin, ridicarea bunăstării familiilor acestora şi promovarea valorilor româneşti în străinătate. În acelaşi timp îmi exprim nemulţumirea profundă pentru că în faptul acestui program generos, municipiul Rădăuţi nu şi-a găsit locul printre localităţile în care se vor desfăşura acţiuni programate”, se arată în nota de protest transmisă de primarul Nistor Tatar. Acesta mai adaugă faptul că este frustrant ca al doilea municipiu din judeţul Suceava, ca număr de locuitori, cu o pondere de 10-12% de locuitori care lucrează în străinătate, cu manifestări culturale ample care au loc în această perioadă, „Ochiul de păun”, „Târgul Olarilor”, şi cu personalităţi de marcă din diaspora românească, ca Matei Vişniec, să nu găzduiască cel puţin o manifestare pentru românii din afara graniţelor ţării.

„Sigur, aş vrea să cred că nu din raţiuni de ordin politic aţi ignorat municipiul Rădăuţi în desfăşurarea acestei ample acţiuni, nefiind totuşi un caz singular în ceea ce priveşte municipiul nostru. În speranţa că pe viitor veţi promova o atitudine echitabilă faţă de toate localităţile, indiferent de apartenenţa politică a organelor alese, vă rog să luaţi act de această omisiune care a nemulţumit cetăţenii municipiului Rădăuţi”, a mai spus primarul din Rădăuţi.

Flutur: „Apreciez grija şi preocuparea dumneavoastră deosebită pentru diaspora”

În răspunsul său, preşedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, i-a transmis consilierului PSD că vrea să aprecieze „grija şi preocuparea dumneavoastră” deosebită pentru diaspora. „Subliniez şi punctez asta. În al doilea rând vreau să fiu corect şi să informăm corect opinia publică. Ne-am întâlnit nu demult la Rădăuţi, într-un eveniment foarte bine organizat, Caravana <Zestrea Bucovinei>. Am petrecut aproape o zi întreagă împreună şi cu dumneavoastră, şi cu domnul primar de Rădăuţi. Am discutat problemele zonei. Despre calendarul acţiunilor pe acest an s-a ştiut din timp, de când am aprobat bugetul”, a afirmat Flutur.

El a arătat că instituţia pe care o conduce nu a oprit nici o primărie să organizeze acţiuni dedicate diasporei. „Foarte mulţi şi-au făcut acţiuni pe cont propriu. Ar putea primarul de Marginea să fie la fel de supărat că a organizat o întâlnire cu diasporenii în această comună şi noi nu am trecut-o în calendarul nostru. Noi am trecut acţiunile mari. Dar fiecare cu iniţiativele pe care le are a fost şi este liber în continuare, ţinând seama de principiul autonomiei locale, să aibă iniţiative pentru promovarea diasporei, pentru a sta de vorbă cu diaspora”, a subliniat Flutur.

De precizat că manifestările din cadrul programului Luna Diasporei au loc pe tot parcursul lunii august.