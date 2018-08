Lucrările vor continua

După o pauză de şase ani, trenul Suceava-Putna a pornit din nou la drum, într-un cadru general dominat de emoţii şi de entuziasm. Mai marii de la CFR, inclusiv directorul general, stareţul de la Putna, primari, toţi au salutat revenirea trenului la Putna, iar îmbucurător este şi că lumea de pe traseu a salutat la propriu automotorul Siemens Desiro care circulă pe această rută din data de 14 august. Oamenii aflaţi în traficul auto s-au oprit, au făcut poze, au filmat, iar unii s-au urcat în tren şi au mers câteva staţii.

Trecând însă peste acest entuziasm general, peste aşteptări chiar, sunt şi realităţi care nu pot fi ocolite: dacă la capitolul confort automotorul Desiro îndeplineşte standarde decente, viteza rămâne o mare problemă, pe sectorul Rădăuţi-Putna, unde garnitura nu poate depăşi 40 de km/h, din cauza stării liniei.

Promisiunea celor de la CFR Infrastructură este însă că lucrările la linie nu se opresc o dată cu introducerea trenului ci vor continua intens încă o perioadă de câteva luni, pentru ca să se poată circula cât mai repede cu 60 de km/h pe sectorul Rădăuţi-Putna. Dacă mai adăugăm că de la Suceava Nord la Dorneşti, pe magistrala 500, se circulă cu 100 de km/h, linia fiind foarte bună, am putea avea deja imaginea aproape garantată a unui tren de succes.

Revenire pe o linie secundară, după închideri succesive de căi ferate

14 august a fost ziua în care a circulat trenul inaugural Suceava-Putna.

Înainte de plecare, în sala de festivităţi din Gara Burdujeni, şefii de la CFR au vorbit despre „minunea” redeschiderii unei căi ferate secundare, după ani în care aceste linii din afara magistralelor au tot fost abandonate sau, în cel mai bun caz, cedate unor operatori privaţi. Ioan Gavrilă, directorul general al CFR SA, a povestit că a fost impresionat de ce a văzut, într-un reportaj TV, despre închiderea liniei de la Putna, despre cât de afectaţi sunt foştii lucrători CFR dar şi oamenii care foloseau trenul, astfel că a purtat discuţii cu ministrul Transporturilor, pentru ca linia să fie redeschisă în regim de urgenţă:

„Domnul ministru nu prea a crezut că se poate face atât de repede, i-am spus aveţi încredere că facem, avem oameni minunaţi în Bucovina şi aşa a fost. După prima întâlnire cu părintele stareţ de la Putna şi cu toţi primarii am văzut că toţi vor trenul înapoi şi am zis că trebuie să o facem”.

Obiectivul CFR Infrastructură: o viteză corespunzătoare pe întregul segment până la finele lui 2018

Linia închisă timp de şase ani a fost redeschisă după o muncă de doar două luni, în mare parte în regia proprie a CFR Infrastructură.

Radu Pipa, directorul Regionalei CFR Infrastructură Iaşi, a vorbit despre lucrările care s-au făcut şi care se vor mai face:

„Ne-am organizat, am acţionat mecanizat până în dinţi, cu o coordonare deosebită de la nivelul companiei şi regionalei Iaşi. Am reuşit o minune, în două luni am reuşit să redeschidem linia, sigur că nu e totul cum ne-am dorit la capitolul viteză, dar vă spun că lucrările vor continua în următoarele două luni pentru a ajunge spre finele anului la o viteză corespunzătoare pe întregul segment”.

Automotor alocat cu mari eforturi pentru Putna

Constantin Axinia, directorul Regionalei Iaşi a CFR Călători, a subliniat că alocarea unui automotor Desiro pentru linia Suceava-Putna este un efort mare pentru compania aflată în mare criză de material rulant.

„Sunt foarte emoţionat, nu ştiu de unde, în condiţiile pe care le avem acum, am găsit acest automotor Desiro fără a afecta circulaţia în altă parte. Acest automotor este voia Celui de Sus, pentru că părintele Stareţ ne spunea că neapărat trebuie să venim la Putna cu cea mai performantă maşină pe care o avem pe calea ferată şi iată că am reuşit”, a spus Constantin Axinia.

Stareţul şi clerul de la Putna, susţinători necondiţionaţi ai trenului

Un moment solemn a fost pregătit de clerul de la Mănăstirea Putna, în frunte cu stareţul Melchisedec Velnic.

Pentru a marca momentul revenirii trenului la Putna, a fost comandată şi realizată o reconstituire a coroanei Sfântului Voievod Ştefan cel Mare din argint aurit, rubine, smaralde şi perle.

Un grup de studenţi îmbrăcaţi în costume naţionale a transportat această coroană care a ajuns pe calea ferată până la mormântul Sfântului Voievod, unde a fost expusă.

Stareţul Melchisedec Velnic a vorbit despre istoria liniei cu o vechime de 120 de ani, pe care au circulat şi membri familiei regale a României Mari, şi despre perioada neagră din ultimii ani:

„Cu durere am primit în 2012 închiderea căii ferate şi iată că acum participăm cu bucurie la redeschiderea căii ferate spre Putna. Mii de mulţumiri Preabunului, Măriei Sale Ștefan şi conducerii Ministerului Transporturilor şi CFR pentru osteneala depusă.

Ni s-a spus să facem tot ce este posibil ca linia să nu se închidă, eu vă spun nu se va mai închide, mormântul lui Ștefan este un loc de memorie naţională”.

Entuziasm şi multe fotografii pe traseu

Pe traseu, începând cu staţia Dorneşti, trenul a fost întâmpinat cu mult entuziasm. La Rădăuţi, în ciuda aglomeraţiei extreme din trafic, nu au fost vizibili prea mulţi nervi din partea conducătorilor auto. Şoferii au salutat călătorii şi au fotografiat şi filmat automotorul Desiro, un tren care nu a mai ajuns niciodată la Rădăuţi.

Gara Rădăuţi a fost umplută de peste două sute de oameni, care au aşteptat trenul, în frunte cu primarul Nistor Tatar. Autorităţile au pus pe linie şi o panglică inaugurală prin care a trecut trenul. În toate staţiile care au urmat, zeci de oameni au aşteptat şi salutat trecerea trenului.

Emoţii mari la Putna

Aşa cum era de aşteptat, în staţia terminus – Putna a fost o adevărată sărbătoare. În jur de 150 de oameni au aglomerat micuţa gară. Aici s-a vorbit din nou cu emoţie despre revenirea trenului, şi despre deziluziile din ultimii ani, când mai nimeni nu mai dădea vreo şansă acestei linii.

Stareţul de la Putna a oficiat şi o slujbă de sfinţire a gării renovate şi a trenului care a revenit la Putna după o pauză de şase ani de zile.

Cât costă un bilet de tren, bilet care asigură şi intrarea la Muzeul Mănăstirii Putna



Aşa cum a promis încă de acum câţiva ani stareţul Melchisedec Velnic, cine prezintă un bilet de călătorie cu trenul pe orice distanţă de pe ruta Iaşi-Suceava-Putna va putea vizita gratuit Muzeul Mănăstirii Putna.

Gara din Putna este la mai puţin de un kilometru de mănăstire.

Conform CFR Călători, un bilet pe traseul Suceava-Putna costă doar 9,6 lei. Asta în condiţiile în care se circulă cu un automotor silenţios, cu grad de confort bun şi cu instalaţie de aer condiţionat care, cel puţin la prima cursă, a făcut faţă cu brio.

Plusurile şi minusurile actualului mers de tren

CFR Călători are posibilitatea de a asigura, deocamdată, doar două trenuri pe zi pe ruta Suceava-Putna

Primul tren pleacă din Suceava la 3.50 şi ajunge la Putna la 6.01. Returul este imediat, de la 6.08 la 8.15. Al doilea tren pleacă din Suceava la 13.53 şi ajunge la Putna la 16.04, cu returul de la 16.34 şi sosire în Gara Burdujeni la 18.43.

Un astfel de mers nu are cum mulţumi pe toată lumea şi are şi minusuri evidente.

Se poate observa că acest mers este făcut cu prioritate pentru cei care circulă dinspre Putna sau Rădăuţi spre Suceava şi nu invers. Prin aceste ore se încearcă atragerea segmentului constant de călători, adică elevi, studenţi, navetişti. Realitatea este că, pentru CFR sunt mult mai importanţi aceşti călători constanţi decât pelerinii care circulă spre mănăstire, preponderent la final de săptămână şi doar câteva luni pe an.

Din punctul nostru de vedere, la actualul mers ar mai trebui găsită o soluţie pentru ca sâmbătă şi duminică să mai circule un tren suplimentar care să asigure plecarea din Suceava spre Putna la o oră matinală, dar decentă şi întoarcerea după câteva ore.