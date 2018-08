Protest pentru blocarea Festivalului Bucovina Rock Castle

Luni dimineaţă

Un grup de activişti creştini intenţionează să organizeze luni dimineaţă un protest public în faţa Palatului Administrativ Suceava, pentru a „bloca organizarea concertului rock-satanist de la Cetatea de Scaun Suceava, între 24-26 august, care terorizează municipiul Suceava şi localităţile limitrofe”.

Numele evenimentului nu este pomenit în mesajul prin care sunt chemaţi la protest cei care împărtăşesc ideile lor, dar în perioada respectivă, singura manifestare care are loc la Cetate este festivalul Bucovina Rock Castle.

Printre motivele invocate se numără în primul rând „deranjul fonic”, dar mai ales faptul că în cadrul acestuia „se fac şi procesiuni satanice”, fără a preciza mai exact care ar fi acestea.

Cert este că iniţiatorii acţiunii – Ionel Butnariu, care a devenit cunoscut în întreaga ţară după ce a cerut interzicerea Halloween-ului în România, reclamând la OPC folosirea acestei sărbători importate drept măsură de marketing şi Cătălin Moldovan, vor să solicite Consiliului Judeţean să nu mai finanţeze din bani publici acest eveniment, care nu are nimic în comun cu „valorile spirituale şi tradiţionale româneşti”.

Protestatarii vor să intre în şedinţa de Consiliu Judeţean, convocată luni dimineaţă, la 11.00, să solicite expres blocarea festivalului rock şi stoparea finanţării acestuia.

„Dorim să-i transmitem în mod politicos, d-lui Gh. Flutur şi consilierilor judeţeni, să nu mai dea sponsorizări din bani publici pentru concertul Rock <Bucovina Rock Castle>, prin ONG-urile infiltrate la Centrul Cultural Bucovina şi la Muzeul de Istorie Suceava, deoarece în Statutul Centrului Cultural Bucovina, scrie negru pe alb, că TREBUIE să promoveze: valorile spirituale, culturale şi tradiţionale româneşti-bucovinene. Muzica rock nu face parte din valorile spirituale-culturale şi tradiţionale-româneşti. Nu dorim desfăşurarea evenimentului Bucovina Rock Castle la Cetatea de Scaun, pentru că întinează memoria marelui voievod şi întregitor de ţară Ștefan Cel Mare”, se arată într-un comunicat transmis de organizatorii protestului.

Pentru prima dată, la Bucovina Rock Castle vor cânta irlandezii de la Primordial. Printre trupele principale care vor mai cânta la Bucovina Rock Castle 2018 se mai numără De Staat (Olanda), Bucovina, 1000mods (Grecia), Jinjer (Ucraina), Luna Amară şi Dordeduh. În toate cele trei zile ale festivalului concertele vor începe la ora 16:30 pe scena 2, din parcarea de pe platoul Cetăţii de Scaun, şi vor continua de la ora 19:00, pe scena 1, din şanţul Cetăţii.

Concertele de vineri vor avea loc în următoare ordine: scena 2 – Lexem (16:30), Linear Disorder (17:15) şi Nightrain (18:00); scena 1 – Relative (19:00), Roadkill Soda (20:00), Dirty Shirt (21:00), Implant Pentru Refuz (22:00) şi De Staat (23:00). Pentru ziua de sâmbătă sunt programate următoarele concerte: scena 1 - Contraband X (16:30), Black Out (17:15), Katara (18:00); scena 1 - 9 Ani Lumină (19:00), Toy Machines (20:00), Robin And The Backstabbers (21:00), Luna Amară (22:00) şi 1000mods (23:00). Duminică, în ultima zi a festivalului, vor cânta trupele: scena 2 – Tenebres (16:30), Symphress (17:15), Paradox Theory (18:00); scena 1 - Gray Matters (19:00), Dordeduh (20:00), Jinjer (21:00), Primordial (22:00) şi Bucovina (23:00).