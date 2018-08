Cultură şi divertisment

Zeci de mii de suceveni şi turişti au participat, la finalul săptămânii trecute, la ediţia de anul acesta a Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” din Cetatea de Scaun a Sucevei. Fără doar şi poate, anul acesta, festivalul medieval de la Suceava a avut cea mai mare amploare, comparativ cu ediţiile trecute, atât ca număr de participanţi, peste 400, din opt ţări, cât şi la capitolul vizitatori.

Ca în fiecare an, festivalul a început cu o paradă medievală cu făclii pe străzile Sucevei. Cavalerii, domniţele, călăreţii, toboşarii, oştenii, aruncătorii de flăcări, clovnii şi stegarii i-au încântat pe suceveni cu apariţia lor spectaculoasă pe străzile oraşului, punctul de plecare al paradei fiind cartierul Obcini. De aici, participanţii la festivalul medieval au plecat pe jos pe traseul George Enescu - intersecţia Nordic - str. Universităţii - Primăria - str. Ana Ipătescu - Cetate, pe tot parcursul fiind întâmpinaţi de mii de suceveni. După paradă, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a declarat că anul acesta a fost cea mai mare paradă din câte s-au desfăşurat până acum, alaiul întinzându-se, la un moment dat, de la intersecţia de la Nordic până la intrarea în cartierul Obcini.

Cei peste 400 de invitaţi la Festivalul Medieval din Suceava i-au prezentat onorul domnitorului Ștefan cel Mare

Cei peste 400 de invitaţi la ediţia de anul acesta a Festivalului de Artă Medievală „Ștefan cel Mare” din Suceava au fost prezenţi, în ciuda ploii de afară, la deschiderea acestui eveniment, care a avut loc în Cetatea de Scaun a Sucevei. Pe fundalul muzicii de cimpoi, cele peste 30 de trupe participante au intrat în Cetatea de Scaun a Sucevei, acolo unde au fost aşteptaţi de Marele Voievod Ștefan cel Mare, interpretat de actorul Marius Rogojinschi. În mod simbolic, rând pe rând reprezentanţii tuturor trupelor participante au venit în faţa domnitorului Moldovei pentru a-şi exprima onorurile. După prezentarea trupelor, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu a dat citire unui legământ de continuitate în organizarea acestui Festival Medieval la Suceava, ajuns cel mai mare eveniment de acest gen din ţară.

Invitat de directorul Muzeului Bucovinei să ia cuvântul, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Niţă, le-a urat bun venit în Cetatea de Scaun a lui Ștefan cel Mare tuturor participanţilor la acest eveniment şi le-a transmis un mesaj din partea şefului administraţiei judeţene, Gheorghe Flutur. „Bună ziua dragii mei. Bine aţi venit în cetatea lui Ștefan cel Mare. Iată că vă primim cu drag, în acest An Centenar, în Cetatea lui Ștefan cel Mare, dar trebuie să-i mulţumim şi lui Dumnezeu că ne-a dat ploaie. Anul acesta aţi venit în număr mare şi avem, aici, la Suceava, cel mai mare festival de artă medievală din România. Și acest lucru se întâmplă la Suceava datorită faptului că sunteţi prezenţi dumneavoastră. Și să nu uităm că domnul preşedinte Gheorghe Flutur, prin mine, vă transmite un salut prietenesc. Noi, Consiliul Judeţean Suceava, în parteneriat cu Primăria Suceava şi Muzeul Bucovinei vă mulţumim pentru efortul dumneavoastră şi să nu uităm că arta este fiica libertăţii. Arta este chintesenţa spirituală a umanităţii. Eu vă mulţumesc mult şi vă doresc în continuare zile cu soare şi să aveţi un festival pe măsură”, a spus vicepreşedintele CJ Suceava, Gheorghe Niţă.

Prezent la deschiderea oficială a festivalului, primarul Sucevei, Ion Lungu, a amintit, în cuvântul său, că instituţia pe care o conduce a fost principalul finanţator al evenimentului încă de la prima ediţie. Ion Lungu a subliniat faptul că, în Anul Centenar, Suceava găzduieşte un festival medieval internaţional. „Mulţumim lui Dumnezeu că am ajuns la a XII-a ediţie. În calitate de primar al municipiului Suceava, vreau să vă spun un sincer bun venit. Le spun bun venit celor din Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Serbia, Turcia şi Chile, şi nu în ultimul rând, bun venit celor din România. Primăria Suceava este principalul finanţator încă de la prima ediţie. Iată că am ajuns la ediţia cu numărul doisprezece şi mă bucură acest fapt. Îl felicit pe domnul director al Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, că acest festival a crescut de la an la an. Astăzi avem un festival internaţional şi vreau să vă spun că este un festival foarte apreciat de suceveni”, a spus Ion Lungu, el adăugând că Primăria Suceava va fi alături de acest festival şi la ediţia de anul viitor.

Intrarea lui Mihai Viteazul în Cetatea de Scaun a Sucevei

Unul dintre cele mai impresionante momente ale Festivalului Medieval de la Suceava a fost reconstituirea primei uniri a Țărilor Române: intrarea voievodului Mihai Viteazul în Cetatea de Scaun a Sucevei. Sâmbătă după-amiază, în a doua zi a festivalului, în fruntea unei impresionante armate de cavaleri îmbrăcaţi în zale de oţel, acompaniat de cântec de cimpoi şi-n zăngănit de arme, Mihai Viteazul a intrat călare pe porţile Cetăţii. Mii de spectatori de toate vârstele au asistat pe viu la o lecţie de istorie care le va rămâne cu siguranţă întipărită în minte pentru mult timp.

Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, ne-a declarat că iniţiativa reconstituirii acestui moment la ediţia din acest an a Festivalului Medieval a fost una firească, având în vederea că aniversăm 100 de ani de la Marea Unire. El a explicat că, în luna mai a anului 1600, Cetatea Sucevei i s-a predat domnitorului Țării Româneşti, Mihai Viteazul, care cucerise în prealabil şi Transilvania. Un document din 6 iunie 1600 consemnează că la acea dată Mihai era domn al Țării Româneşti, al Ardealului şi Moldovei. “Căpitanul Ian Kaptury i-a deschis porţile şi a predat cetatea fără luptă. Domnul Moldovei, Ieremia Movilă, a fugit în Polonia”, a spus directorul Ursu. Mihai Viteazul a rămas în Cetatea Sucevei aproximativ 6 luni. În mai puţin de un an, a pierdut, în ordine, Transilvania, Moldova şi Țara Românească. Pe tronul Moldovei a revenit Ieremia Movilă, cu ajutor polon.

Spectacole cu foc şi de cai i-au impresionat pe spectatori

Atmosfera medievală din Cetatea de Scaun a Sucevei a fost asigurată, pe parcursul celor trei zile, de peste 400 de cavaleri, domniţe şi păpuşari din opt ţări: România, Serbia, Ungaria, Turcia, Ucraina, Slovacia, Chile şi Moldova, care au încântat publicul cu lupte cavalereşti, turniruri, dansuri, spectacole cu foc, pantomimă, şcoli de lupte, comedia dell’arte, teatru şi concursuri pentru copii, muzică medievală, tir cu arcul, păsări de vânătoare, ateliere de gastronomie medievală, de artă textilă, fierărie, pielărie, dulgherie, caligrafie, ateliere de magie şi animaţii medievale. Artiştii – profesionişti sau amatori, meşteşugarii şi angajaţii Muzeului de Istorie au interacţionat cu vizitatorii, i-au integrat în spectacole, s-au fotografiat cu ei, au oferit explicaţii şi i-au ajutat pe cei prezenţi să facă o interesantă şi agreabilă călătorie în timp.

Unele dintre cele mai apreciate momente de pe parcursul festivalului au fost spectacolele cu cai şi cele cu foc, care de fiecare dată au făcut ca aleea de acces către cetate să fie neîncăpătoare. Anul acesta, spectatorii prezenţi la festival au putut să urmărească basmele cu cai „Baba Samca, Talpa Iadului”, dar şi impresionantele spectacole cu foc ale trupei Hypnosis. Tot anul acesta au ieşit în evidenţă şi sucevenii din Ordinul Solomonarilor şi Straja Cetăţii, care sâmbătă seara au prezentat în faţa publicului, în premieră, un nou spectacol cu foc, „Balada zmeului”.

Potrivit directorului Emil Ursu, până ieri dimineaţă Festivalul Medieval de la Suceava s-a bucurat de prezenţa a 15.200 de vizitatori, la Cetatea de Scaun şi la Muzeul Satului Bucovinean.

Festivalul de Artă Medievală „Ştefan cel Mare” a ajuns la a XII-a ediţie şi este organizat de Consiliul Judeţean Suceava, Muzeul Bucovinei şi Primăria municipiului Suceava.