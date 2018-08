Problemă reactivată

Cu o ciclicitate demnă de un record negativ, gunoiul neridicat de la intrarea din cimitirul vechi din Burdujeni Sat, de la capătul străzii Eternităţii, revine în actualitate. De astă dată, „muntele” de gunoi are trei săptămâni de când „zace” sub ochii indiferenţi ai autorităţilor locale.

Mai grav este că acum, în plină vară şi cu temperaturi ridicate, această „bijuterie” se poate transforma oricând într-un focar de infecţie. Constantin Beldea, nefericitul vecin al cimitirului vechi din Burdujeni Sat, spune că tot ceea ce se petrece este o bătaie de joc, iar multiplele sesizări pe care le-a transmis de-a lungul timpului către Primăria Suceava, Diasil sau Parohia „Sf. Andrei” din Burdujeni au rămas fără nici o finalitate.

Problema se pare că este în curtea Parohiei „Sf. Andrei” Burdujeni, care ar trebui să se ocupe de administrarea acestui cimitir. Asta presupune şi încheierea unui contract cu o firmă de salubrizare, ceea ce nu s-a întâmplat până acum.

Preotul Ioan Duţuc, paroh al Bisericii „Sf. Andrei”, a recunoscut că nu ştie de existenţa vreunui contract cu o firmă de salubrizare. Pe de altă parte, în aprilie 2018, la ultimul incident similar cu neridicarea gunoiului din cimitir, acelaşi preot spunea că terenul este al Primăriei Suceava şi că responsabilitatea pentru ceea ce se petrece este a administratorilor.

În replică, viceprimarul Lucian Harşovschi a declarat că parohia are obligaţia să încheie contract cu o firmă de salubrizare.

„Eu cred că nu este înţelegere din partea celor de la parohie, pentru că altfel această problemă ar fi fost rezolvată. În alte locuri, la alte parohii, cum ar fi la Iţcani, problema colectării gunoiului a fost rezolvată, dar aici, din păcate, trenează de ani de zile”, a spus Lucian Harşovschi.

Ieri după-amiază, muncitorii de la Diasil au mers la cimitirul vechi din Burdujeni Sat, de unde au ridicat doar pubelele care le aparţin. Ceea ce era în jur, pe jos, a rămas tot acolo. Cu alte cuvinte, problemă rezolvată. În stilul administraţiei locale din Suceava a anului de graţie 2018.

O problemă veche de cel puţin 6 ani

Despre această problemă am mai scris şi la finalul lunii aprilie a acestui an. Şi la acea vreme, gunoiul adunat imediat după sărbătorile pascale nu a fost ridicat timp de circa trei săptămâni. „Muntele” de gunoi era asemănător cu cel de acum, cu singura diferenţă că temperaturile nu erau la fel de ridicate.

Şi atunci s-a găsit o soluţie de compromis, iar Diasil a făcut un act de caritate ridicând gunoiul. Ulterior, pubelele cu gunoi lăsate la poarta cimitirului vechi din Burdujeni Sat au fost ridicate regulat, însă de trei săptămâni situaţia s-a schimbat la modul negativ.

Din păcate, nu sunt nişte pasaje episodice, ci o situaţie care se perpetuează de cel puţin 6 ani. În iulie 2012, Monitorul de Suceava a scris despre exact aceeaşi problemă.

Două surori, care mergeau să aprindă o lumânare la mormântul tatălui lor, au avut neplăcuta experienţă de a vedea doar crucea de pe mormânt de sub grămada de deşeuri aruncate de alţii în acel loc.

“Am venit să mă rog la mormântul tatălui meu, nu să strâng şi să car mizeria pe care toţi cei care au făcut curat la morminte au aruncat-o aici. Nu e normal să se întâmple aşa ceva. Acum trei luni am găsit la fel, am plătit o căruţă şi doi oameni şi au cărat gunoiul, dar văd că degeaba am făcut curat”, spunea Lăcrămioara Ciornei la vremea respectivă.

În concluzie, administrarea cimitirului vechi din Burdujeni Sat pare să fi devenit o problemă spinoasă, pe care nu şi-o asumă nimeni. Poate ar fi cazul ca părţile implicate să se aşeze la masa tratativelor şi să ajungă la un numitor comun.

În caz contrar, peste câteva luni situaţia va reveni în actualitate, poate mai grav decât acum.