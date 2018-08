Lucrare majoră

Lucrări majore care presupun turnarea unui covor asfaltic nou sunt în toi pe DN 17, care leagă Suceava de Ardeal, în zonele cu risc ridicat de accidente. Este vorba de Mestecăniş, de la Valea Putnei şi până spre Iacobeni, şi de Poiana Stampei, spre limita cu Bistriţa-Năsăud. Dacă pe porţiunea dinspre limita de judeţ lucrarea este aproape finalizată, pe Mestecăniş lucrările sunt în plină desfăşurare.

În total este vorba de aproximativ 30 de kilometri de drum care va avea covor asfaltic nou.

Cele două sectoare în care se lucrează nu au fost alese întâmplător. Ambele sunt în zone cu altitudine ridicată, unde, în condiţii de carosabil ud, multe maşini au fost scăpate de sub control.

Poliţiştii rutieri de la Vatra Dornei au sesizat de multă vreme că o parte dintre accidentele care au avut loc pe Mestecăniş şi la limita dintre judeţul Suceava şi Bistriţa-Năsăud ar putea fi favorizate şi de aderenţa scăzută de pe carosabil. Problemele se făceau resimţite mai ales pe timp de ploaie, când şoferi care nu adaptau viteza la condiţiile de drum îşi scăpau maşinile de sub control.

Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere a comandat şi efectuat inclusiv o expertiză cu privire la gradul de rugozitate al şoselei. Concluzia a fost că şoseaua nu are o aderenţă sub limita prevăzută de normele tehnice, însă toată lumea a fost de acord că un strat suplimentar de asfalt poate fi o măsură de siguranţă în plus pentru participanţii la trafic.

Drumul este în administrarea Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi – Secţia Câmpulung Moldovenesc, iar lucrarea se face prin firma cu care are încheiat contract compania.

Aceste lucrări de asfaltare, plus cele de refacere a marcajelor şi a trecerilor de pietoni, care s-au făcut în ultimele zile pe porţiunea Frasin - Gura Humorului, au dus la un trafic aglomerat pe DN 17, chiar bară la bară în anumite momente ale zilei. Poliţiştii rutieri nu au luat nici un fel de măsuri pentru a fluidiza traficul, invocând volumul mare de muncă din această perioadă.