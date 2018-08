Trafic aerian

Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava a depăşit cifra de 200.000 de pasageri înregistraţi în acest an. Potrivit reprezentanţilor aeroportului, această cifră confirmă trendul ascendent al numărului de pasageri, înregistrat încă de la începutul acestui an. Astfel, dacă în anul 2017 pasagerul cu numărul 200.000 a fost înregistrat pe data de 9 octombrie, în acest an pragul de 200.000 a fost devansat cu două luni. Reprezentanţii Aeroportului „Ştefan cel Mare” au precizat că până la finalul acestui an se estimează un trafic de peste 330.000 de pasageri care vor tranzita terminalul de plecări şi sosiri. În momentul de faţă de pe Aeroportul Suceava operează companiile Tarom şi Wizz Air. Compania Tarom operează zboruri zilnice spre Bucureşti şi a inclus de la începutul lunii iunie a.c. patru zboruri suplimentare pe săptămână, în fiecare zi de marţi, joi, vineri şi duminică.

Wizz Air operează zboruri zilnice spre Londra - Luton, cinci zboruri săptămânale spre Milano - Bergamo, trei zboruri pe săptămână spre Roma - Ciampino şi două curse directe spre Bologna. Din datele prezentate de Aeroportul Suceava, gradul de încărcare la cursele operate de compania Tarom este de 80,56% şi de 93,05% pentru cursele aeriene operate de Wizz Air.

De asemenea, reprezentanţii aeroportului au precizat că destinaţiile de vacanţă sunt foarte populare şi anul acesta, turiştii care aleg ca punct de plecare Suceava având la dispoziţie şase zboruri pe săptămână, în fiecare zi de luni, marţi, miercuri, vineri şi duminică, spre litoralul Mării Mediterane, respectiv Mării Egee, către destinaţii ca Antalya, Bodrum sau Zakynthos. Gradul de încărcare la cursele de vacanţă este de peste 90%, pasagerii care aleg zborurile charter de la Aeroportul „Ştefan cel Mare” fiind în special din judeţele Vrancea, Bacău, Iaşi, Neamţ, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Botoşani şi Suceava.