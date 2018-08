Şcoala de vară

Două eleve de liceu din judeţ vor experimenta, la finele acestei luni, viaţa de student de la Oxford, tinerele fiind admise în cadrul Şcolii de vară „Oxford for Romania Summer School”.

Oana Daniela Bezuhanici (Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi) şi Denisa Ştefania Luca (Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava) au fost selectate în acest proiect alături de alţi 22 de liceeni din ţară.

Procesul de selecţie nu a fost unul fără emoţii, mai ales că numărul celor care au dorit să fie parte a acestei experienţe unice a fost unul foarte ridicat, respectiv 640.

Şcoala de vară de la Oxford se desfăşoară în perioada 25 august - 2 septembrie, toate costurile fiind suportate de către organizatori şi sponsori.

Este o oportunitate unică, pe care sucevencele Oana Daniela şi Denisa Ştefania o aşteaptă cu emoţii şi curiozitate.

Acestea vor avea prilejul de a asista la lecţii dintr-o varietate de domenii, programul şcolii de vară incluzând cursuri multidisciplinare, seminarii, ateliere şi tutoriale “1 la 1” inspirate de modelul de predare folosit în mod tradiţional la Oxford. În completarea cursurilor, programul şcolii de vară va conţine o selecţie de activităţi recreative şi de educaţie alternativă, menite să-i ajute pe cursanţi să experimenteze stilul de viaţă cât mai autentic al unui student la Oxford: vizite la colegii şi muzee, activităţi sportive şi o excursie la Londra.

Prima experienţă în afara graniţelor

Atât Oana Daniela, cât şi Denisa Ştefania au privit cu un strop de neîncredere şansa lor de a fi selectate într-un proiect atât de amplu şi îndrăzneţ, însă criteriile organizatorilor s-au mulat perfect pe profilul elevelor.

Denisa Ştefania Luca este din Salcea şi este elevă în clasa a XI-a la „Spiru Haret”, clasa deştiinţele naturii, intensiv engleză. Tânăra de 16 ani a completat formularul de înscriere la îndemnul profesoarei de limba franceză Aura Mihaela Mihoc.

„Iniţial am fost cam sceptică, nu am depus foarte mult suflet. M-a surprins că erau foarte multe întrebări care se refereau la subiecte diverse, care nu ţineau de sfera şcolară. Câteva luni mai târziu am fost anunţată că am trecut la următorul pas, de susţinere a interviului. Acesta a decurs bine, s-a punctat maturitatea emoţională, inteligenţa, dar şi faptul că am apreciat extraordinar de mult şansa de a ieşi din ţară, e aproape un vis, mai ales că pentru mine e prima experienţă în afara graniţelor”, mărturiseşte tânăra.

Radiologia este unul dintre cursurile pe care Denisa Ştefania le aşteaptă cu mare interes, mai ales că nu demult a cochetat cu ideea de a se pregăti pentru o carieră în acest domeniu.

Pasionată de poezie şi cu un portofoliu propriu cu creaţii în limbile engleză, franceză şi română, Denisa Ştefania este preocupată şi de desen, pictură, dar şi de domenii din ramura exactă.

„Chiar le-am spus şi intervievatorilor că sunt într-o dilemă pentru că sunt atrasă atât de partea umană, mai sensibilă a lucrurilor, dar în acelaşi timp îmi plac biologia şi chimia. Cred că au punctat acest aspect pentru că la şcoala de vară sunt anumite cursuri care te ajută pentru orientarea în carieră”, a arătat Denisa Ştefania.

Olimpică la franceză, la limba română, dar şi cu rezultate notabile şi în cadrul altor discipline, tânăra din Salcea mărturiseşte că le este recunoscătoare profesorilor săi pentru sprijinul constant.

Voluntariatul, cheia dezvoltării

De partea cealaltă, Oana Daniela Bezuhanici, elevă în clasa a XII-a la colegiul rădăuţean, la clasa de ştiinţe sociale, intensiv engleză, a aflat despre şcoala de vară de la Oxford de la mama sa, activităţile de voluntariat, implicarea în comunitate şi dorinţa de a iniţia proiecte de impact, pe termen lung, fiind atuuri apreciate de organizatori.

„M-am documentat despre acest program şi mi-a plăcut foarte mult ideea, însă nu credeam neapărat în şansele mele. Interviul l-am susţinut telefonic, a durat în jur de 15 minute. Cred că m-a ajutat foarte mult experienţa activităţilor de voluntariat, ei au apreciat asta. Am descoperit voluntariatul încă de la începutul liceului şi simt că m-a ajutat să ies din carapacea mea, să interacţionez cu oameni, m-a transformat. Aştept cu nerăbdare această experienţă, aştept să-mi întâlnesc colegii”, a transmis adolescenta.

Deşi pasionată de disciplinele umaniste, Oana Daniela vrea să participe la Oxford la cursuri noi, din domenii mai puţin abordate de ea până în prezent.

Cât despre activităţile de voluntariat, dincolo de obligaţia civică şi satisfacţia personală, Oana Daniela îşi doreşte să se implice activ în problemele comunităţii, să iniţieze proiecte solide şi eficiente, să promoveze voluntariatul.

Şi-ar dori ca sistemul de învăţământ din România, şcolile şi liceele, să fie mai deschis în ceea ce priveşte activitatea de voluntariat, să dezvolte parteneriate cu ONG-uri, să se apropie mai mult de comunitate.

Referitor la parcursul său şcolar, eleva vrea să îşi continue studiile laUniversitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde recent a participat la un program menit să-i familiarizeze pe elevi cu mediul academic şi să-i ajute să aleagă în cunoştinţă de cauză facultatea pe care o vor urma.

„Vreau să studiez limbi străine, să merg înspre Facultatea de Litere, însă cu prilejul Junior Summer University am descoperit programul de studii europene, care oferă multe oportunităţi de a studia în afară. Îmi doresc foarte mult să studiez şi în străinătate. Cred că experienţa de la Oxford mă va ajuta şi în acest sens, pentru a lua cea mai bună decizie”, a mai arătat rădăuţeanca. Nu în ultimul rând, tânăra i-a mulţumit dirigintei sale, Raluca Nanu, pentru scrisoarea de recomandare, pas obligatoriu în admiterea la şcoala de vară de la Oxford.