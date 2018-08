Cercetat

Doi tineri din Dolhasca care au provocat un adevărat scandal într-o discotecă din localitate sunt cercetaţi în cadrul unui dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere. Unul dintre protagonişti, un tânăr de 22 de ani, din Dolhasca, a fost reţinut joi de poliţişti pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în arestul IPJ Suceava.

Sesizarea privind scandalul din clubul cu discotecă din oraşul Dolhasca a venit din partea patronului localului duminica trecută, când a depus o plângere penală împotriva a doi indivizi, Paul Marian C., de 22 de ani, şi Marcel Andrei N., din aceeaşi localitate. Cei doi sunt acuzaţi că în timpul nopţii de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 01.00, au provocat scandal în incinta discotecii, tulburând astfel ordinea şi liniştea publică după ce au distrus mai multe sticle şi pahare. Cercetările poliţiştilor au continuat asupra celor doi în perioada următoare, fiind adunate probe care dovedesc implicarea celor doi în scandalul din club.

Astfel, prin ordonanţa emisă în timpul zilei de joi, organele de cercetare penală au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpaţii Paul Marian C. şi Marcel Andrei N., pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere.

În urma analizării probelor adunate şi administrate împreună cu procurorul de caz, s-a constatat faptul că Paul Marian C. ar fi fost principalul vinovat, prin acţiunile sale provocând întregul eveniment din club. Acesta l-a convins pe celălalt tânăr să-l sprijine în comiterea faptelor, fiind astfel autorul moral al comiterii infracţiunilor. În urma acestor constatări, anchetatorii au luat decizia emiterii pe numele tânărului de 22 de ani a unei ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, el fiind introdus joi în arestul IPJ Suceava, celălalt tânăr implicat fiind cercetat în continuare în stare de libertate. Vineri la prânz, procurorii au luat decizia cercetării lui Paul Marian C. în continuare sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.