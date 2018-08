Reacţie

Ca urmare a răspândirii în spaţiul public a unor informaţii referitoare la finanţarea echipelor de elevi la Olimpiada de Astronomie şi Astrofizică din China, insp. dr. Petru Crăciun, coordonator al lotului naţional, aduce următoarele precizări:

Pornind de la un articol publicat în presa locală în data de 31.07.2018, care prezintă date inexacte, false şi neîntemeiate, în care a fost menţionat numele meu, fără consimţământul meu şi fără să ştiu de apariţia acestui articol, precum şi pentru buna informare a cititorilor şi respectarea adevărului, vreau să menţionez următoarele:

1. În legătura cu afirmaţiile:

“Ministerul Educaţiei nu îi plăteşte deplasarea la o olimpiadă internaţională la care s-a calificat”

,,Anul acesta David ar trebui să participe la două olimpiade internaţionale, dar pentru că Ministerul Educaţiei nu-i decontează deplasarea şi diurna, acest elev extraordinar s-ar putea să nu ajungă să reprezinte România la ambele competiţii.”

„S-a ajuns în această situaţie deoarece reprezentanţii Ministerului Educaţiei au anunţat că se decontează cheltuielile de deplasare şi diurnă doar pentru câte o echipă de elevi, pentru fiecare disciplină în parte. Datorită rezultatelor deosebite obţinute de elevii români la aceste competiţii, ţara noastră are dreptul să participe cu două echipe, fără a plăti vreo taxă de participare.”

Ţin să subliniez următoarele:

- Ministerul Educaţiei plăteşte deplasarea elevilor calificaţi la olimpiadele internaţionale care sunt în Calendarul concursurilor şi olimpiadelor aprobat de MEN;

- Elevul David Turturean de la Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava s-a clasat pe locul al VI-lea în urma selecţiei lotului restrâns care s-a desfăşurat în luna februarie 2018. Echipa României este formată din 5 elevi. Prin Regulamentul Olimpiadei Internaţionale de Astronomie şi Astrofizică, fiecare ţară poate să participe cu a doua echipă, fără a fi finanţată de ministerul ţării respective şi indiferent de rezultatele obţinute în anii anteriori la această olimpiadă. La dorinţa elevilor clasaţi pe locurile 6-10 la selecţia lotului, se poate constitui a doua echipă, în condiţiile în care participanţii îşi găsesc sponsori pentru acoperirea cheltuielilor privind cazarea, masa, transportul, viza şi asigurarea medicală. În acest sens, avem declaraţiile scrise ale părinţilor, prin care ei suportă aceste cheltuieli;

- Oficial, a doua echipă nu există, este o concesie făcută de ţara organizatoare a olimpiadei. Fiecărei ţări i se alocă un număr de cinci locuri. De exemplu, la ediţia din Thailanda, din anul 2017, nu s-a permis participarea cu două echipe pentru nicio ţară, astfel încât România a participat cu o singură echipă;

- Afirmaţia că “ţara noastră are dreptul să participe cu două echipe, fără a plăti vreo taxă de participare” este falsă.

2. În legătură cu afirmaţia

- “iar pentru ca asta să se întâmple, trebuie să aibă la dispoziţie măcar 3.500 USD pentru a-şi acoperi cheltuielile de transport şi diurnă”

subliniem faptul că această afirmaţie este falsă. Pentru a participa în China, un reprezentant din a doua echipă trebuie să acopere următoarele cheltuieli: taxa de participare (cazare şi masă) este de 1.450 USD, taxa de viză – 476 lei (aprox. 120 USD), bilete de avion dus-întors – aprox. 600 USD, diurnă – 250 USD, asigurare medicală – 25 USD. TOTAL: 2.445 USD (9.780 lei)

Înainte cu câteva zile de apariţia articolului am informat-o pe doamna Turturean Elena, mama copilului, că am obţinut 6.000 de lei de la Asociaţia Părinţilor din cadrul Colegiului Naţional “Ştefan cel Mare” Suceava şi mi s-au promis încă 3.780 de lei din partea SuperTeach Romania, în urma unui proiect scris de mine. Pe de altă parte, la data de 31.07.2018, David mi-a confirmat că are deja în cont 3.600 de lei, din alte donaţii. În concluzie, înainte de apariţia articolului, David avea banii necesari pentru deplasarea în China. Mă dezic de orice afirmaţie făcută de doamna Turturean Elena, mama elevului David Turturean.

Inspector şcolar,

Prof. dr. Petru CRĂCIUN