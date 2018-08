Eveniment

Ediţia de anul acesta a spectacolului aviatic Suceava Air Show va avea loc sâmbătă, 4 august, de la ora 16:00, pe Aeroportul Internaţional „Ştefan cel Mare” Suceava. La eveniment vor participa unii dintre cei mai buni piloţi de acrobaţii aeriene din ţară. Astfel, Suceava Air Show 2018 va reuni aşii aviaţiei şi paraşutişti de elită, care vor încânta publicul cu demonstraţii aeriene şi acrobaţii uluitoare.

Adrenalina celei de-a VII-a ediţii a mitingului aerian va fi asigurată de profesionişti din elita Aeroclubului României, cu formaţia Hawks of Romania, Iacării Acrobaţi şi pilotul lituanian Jurgis Kairys, o legendă a acrobaţiilor aeriene şi multiplu campion mondial. Alături de aceştia vor participa şi piloţii Asociaţiei Bucovina Fly Club, precum şi Valer Novac, „tăticul elicopterelor” KA 26 care va zbura la ”firul ierbii”.

Surpriza ediţiei din acest an este Formaţia ASALT, care va oferi un spectacol aviatic de excepţie cu două aeronave de înaltă acrobaţie „Skybolt of Romania”.

Intrarea la spectacolul aviatic Suceava Air Show va fi liberă. Publicul care va dori să participe la spectacolul aviatic Suceava Air Show va avea la dispoziţie două autobuze TPL, care vor circula din Centru, către aeroport, din 30 în 30 de minute, începând cu ora 13.00.

Spectacolele aeriene vor fi începe la ora 16:00, cu evoluţia piloţilor de la Bucovina Fly Club, care vor ridica în aer Drapelul României, după care spectatorii vor putea urmări evoluţia unui elicopter KA 26, a piloţilor de la Aeroclubul României, a Iacărilor Acrobaţi, precum şi a celorlalţi invitaţi. Ultima reprezentaţie din cadrul Suceava Air Show 2018 va începe la ora 21:40. Astfel, mitingul aviatic se va încheia cu evoluţia Iacărilor Acrobaţi, alături de Jurgis Kairys, precum şi cu un spectacol pirotehnic. Programul poate suferi modificări în funcţie de condiţiile meteo, eventuale evenimente neprevăzute, dar şi în cazul apariţiei unor noi participanţi invitaţi.

Vă prezentăm în continuare programul complet al Suceava Air Show 2018: